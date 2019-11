Kicillof dijo que trabajará para "que más bonaerenses puedan acceder a la universidad pública"

El gobernador electo bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que su administración trabajará para conseguir "que más bonaerenses puedan acceder a la universidad pública y gratuita porque ésta es un instrumento de igualdad y de desarrollo".



Kicillof formuló esas declaraciones durante la jornada "70 años de gratuidad universitaria", que se realizó en la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), de la que participó esta mañana.



"Cuando se habla de derecho a la educación hay gente que piensa en la primaria o la secundaria, o en que hay que agregar jardines, lo cual es cierto. Pero el derecho a la educación tiene que ser también derecho a la educación universitaria", consideró el ex ministro de Economía.



Analizó que "no es verdad que todos los argentinos tienen igualdad ante el derecho a la educación", por lo que evaluó que ello se convierte en una "obligación para las autoridades y la dirigencia".



"Esta época nos va a poner a todos a prueba porque en la provincia no sólo acarreábamos cuestiones estructurales, sino que en el último periodo cada una de esas dificultades se agravaron: hay más problemas en salud, educación, empleo, niveles salariales, infraestructura. Ahora todo está peor y en estado de emergencia", planteó.



Kicillof opinó que "ante esta situación compleja se abren enormes desafíos, obligaciones, responsabilidades y un arduo trabajo", y aclaró que "no vamos a poder hacerlo solos".



"Se hablaba de meritocracia, de sálvese quien pueda y de llegar a toda costa, pero aquí estamos inaugurando una época distinta porque sabemos que sólo podremos hacerlo colectiva y solidariamente, sumando a todos los sectores del trabajo, de los sindicatos, de las organizaciones", destacó.



Luego expuso que "por desconocimiento o falta de cercanía alguien puede pensar que los pobres no acceden a la universidad pública".



Aclaró que "a mí lo que me preocupa es aquel que sabe que no es verdad que los hijos de trabajadores no lleguen a la universidad pero le gustaría tener de nuevo universidades cerradas, elitistas, para minorías que tienen las condiciones económicas para llegar".



"Hay quienes piensan que el Conicet es un gasto y que sólo debe ir a la universidad quien puede pagársela porque esa es una forma de ver el mundo, una ideología, un proyecto de país para pocos", enfatizó Kicillof, y añadió que "aquel que quiere que los hijos de trabajadores no vayan a la universidad están en mis antípodas".



"También hay personas que no entienden por qué hay tantas universidades. El gobierno de la provincia que asume el 10 de diciembre cree que hay pocas, no muchas. Faltan cobertura, alcance, acceso. Es un derecho que vamos a apuntar a cumplir", dijo.



El gobernador electo agregó que "una parte se hace con recursos y otra con articulación, coordinación y eficiencia de recursos".



Participaron del acto el intendente del distrito, Mario Ishii, y sus pares de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y de Hurlingham, Juan Zabaleta; el diputado Carlos "Cuto" Moreno; en rector la Unpaz, Federico Thea, y todo el equipo de colaboradores de Kicillof, entre otros.