Kicillof: "Fueron cuatro años duros en lo económico y por las persecuciones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó hoy, ante miles de platenses que acompañaron su asunción en la plaza, que "fueron cuatro años duros, en lo económico, social y por las persecuciones y presiones a los sindicatos y organizaciones", y prometió "tiempos mejores" para la provincia.



"Vivimos el día de ayer con Alberto (Fernández), con Cristina (Fernández de Kirchner) diciéndonos que se venían tiempos mejores para la Argentina, que se venían tiempos mejores para la provincia, y no es una cuestión de optimismo o pesimismo, es una cuestión de conocer a nuestra gente y nuestra historia", afirmó el flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires.



Tras su mensaje ante la Asamblea legislativa, el gobernador Axel Kicillof y su esposa, Soledad Quereilhac, junto a la vicegobernadora Verónica Magario se dirigieron a pie la Plaza San Martín donde fueron saludados por miles de militantes que se habían movilizado hasta La Plata, y se dirigieron al escenario montado sobre la calle 6 entre 51 y 53, donde junto a su equipo saludaron a quienes fueron a darle su apoyo.



"No tengo más que agradecerles a todos", dijo, "porque sabemos que fueron cuatro años, no solo duros en lo económico, en lo social, sino años de persecución para los sindicatos, para los dirigentes, para las organizaciones" expresó Kicillof ante los presentes.



En la céntrica plaza de la capital bonaerense, frente a diferentes espacios políticos como la CTA bonaerense, ATE, el Frente Grande, Kolina y los trabajadores del Astilleros Río Santiago, el gobernador agregó: "Vengo a agradecerles y felicitarlos, porque el maravilloso pueblo de la provincia de Buenos Aires no respondió a ninguna agresión, ni ataque, y se manifestó pacíficamente".



Valoró "la unidad como llave del triunfo" y aseguró que "se construyó desde abajo, con los trabajadores, con las organizaciones" para que luego "con la mirada y la palabra de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, y el gesto de enorme generosidad, dio lugar al enorme triunfo electoral" en la provincia.



Para finalizar, hizo un breve repaso sobre la situación que atraviesan diferentes sectores como la salud, educación, producción y sostuvo: "Uno ve: hay problemas, pero esa situación no nos va a acobardar porque después del 2001, cuando le tocó al peronismo hacerse cargo de la papa caliente, apareció Néstor Kirchner, dijo que venía a proponernos un sueño, y lo comprendimos".