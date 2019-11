Kicillof pide a Vidal información sobre presupuesto, estructura, personal y programas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El equipo del gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió un documento a la administración de María Eugenia Vidal en el que solicitó información pormenorizada sobre toda la estructura estatal, el personal, el presupuesto y su ejecución, los programas en marcha y previstos para llevar adelante la transición hasta el próximo 10 de diciembre.



Fuentes del Frente de Todos precisaron hoy a Télam que el requerimiento de información fue enviado por Carlos Bianco, el dirigente de máxima confianza del ex ministro de Economía, al jefe de Gabinete bonaerense, Ferderico Salvai, el martes por la noche.



"Básicamente, se pidió conocer la estructura del área, personal, presupuesto, ejecución, programas en marcha y programas previstos", graficaron.



Especificaron que a medida que el gobierno bonaerense brinde respuestas sobre cada ítem, se comenzarán a coordinar las entrevistas por equipos y detallaron que a esos encuentros asistirán los referentes que trabajan desde hace meses en la planificación de la gestión de cada área.



Desde el gobierno bonaerense precisaron que hoy enviarán al gobernador electo "parte de la información" requerida y el resto "la semana que viene".



Manifestaron, en ese sentido, que a lo largo del día definirán también ambos equipos con los representantes de qué ministerios mantendrán reuniones desde el lunes próximo.



Antes de ayer, la gobernadora Vidal pidió a sus ministros "hacer una transición ordenada" con el equipo de Kicillof.



El martes pasado, durante una reunión entre Salvai y Bianco, se acordó que desde la semana próxima se realizarán reuniones de transición área por área.



Para coordinar el traspaso, el diputado nacional designó a cuatro colaboradores: Bianco, que es su mano derecha y el dueño del Renault Clío con el que Kicillof hizo todos los recorridos de campaña; el ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa; la ex jefa de Gabinete del Ministerio de Economía Agustina Vila y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.



Por su parte, la gobernadora dispuso que coordinen la transición Salvai; el ministro de Economía, Damián Bonari, y el subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario, quien se encarga de llevar el "día a día" del control de la acción de gobierno.