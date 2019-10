Kicillof pidió "llenar las urnas de votos el 27 de octubre pacífica y demoráticamente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El candidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT), Axel Kicillof, recorrió hoy varios distritos de la provincia y en el partido de Tres de Febrero, donde cerró la gira, pidió "llenar las urnas de votos el 27 de octubre" de manera "pacífica y democrática". "Les quiero pedir llenar las urnas de votos el 27, porque lo vamos a hacer pacíficamente. Lo vamos a hacer democráticamente. Lo vamos a hacer con todos, hablando con todos, escuchando a todos y con austeridad, como vinimos haciendo la campaña", sostuvo Kicillof. El candidato a gobernador bonaerense del FdT llegó pasadas las 19.30 a la sede de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) para encabezar un acto tradicional de campaña que contó con toda la mística peronista (aunque no se cantó la marcha partidaria) en el día del 124º aniversario del nacimiento del fundador del movimiento, Juan Domingo Perón. Junto a su compañera de fórmula, Verónica Magario y el candidato a intendente de Tres de Febrero por el FdT, Juan Debandi, Kicillof recordó el natalicio de Perón y sostuvo que los intendentes de Cambiemos "andan un poco olvidadizos" porque en sus carteles de campaña "no ponen al líder y jefe del movimiento político, que se llama Mauricio Macri". "Nosotros, en cambio, miren a su alrededor: Perón, Evita, Néstor, Cristina, Alberto, Verónica", dijo Kicillof señalando los banners que pendían de las tribunas que rodeaban el escenario, en uno de los extremos del estadio de vóley de la Universidad. Kicillof pidió "a los compañeros y compañeras, a los vecinos y vecinas de Tres de Febrero" que entiendan que necesitan "intendentes que estén consustanciados con la misma política" que proponen Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la fórmula presidencial del FdT. "Por eso hay que votar a Alberto, pero también al compañero Juan Debandi", agregó Kicillof, quien, antes de cerrar el acto, estuvo recorriendo los municipios de Mercedes, Luján y General Rodríguez, en el oeste bonaerense. Debandi agradeció "el aguante que me están haciendo los compañeros intendentes y amigos Juanchi Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), el compañero Hugo Curto (ex intendente de Tres de Febrero) y a los rectores de la Universidad", quienes junto a otros dirigentes y referentes sindicales siguieron el acto desde la primera fila y sobre el final subieron al escenario. "Todos somos el Frente de Todos, porque eso nos planteó Cristina", reconoció el candidato a intendente, que busca repetir el resultado de las PASO en octubre y derrotar al actual intendente oficialista, Diego Valenzuela. Magario mencionó los niveles de desempleo y pobreza: "Tres de Febrero superó el 20% de desocupación y estamos superando el 40% de pobreza por las políticas que llevan adelante Macri y Vidal". La intendenta de La Matanza añadió que en los últimos días la gobernadora bonaerense firmó el "decreto de traspaso de Edesur y Edenor, lo que significa haberle perdonado más de 30.000 millones (de pesos) de multas y deudas".