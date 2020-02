Kicillof propone a tenedores del bono BP21 pagar el 30% del capital que venció el 26 de enero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció hoy a los acreedores del bono BP21 abonar el 30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto, informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.



Es que hoy vence el plazo que dispuso la provincia de Buenos Aires para que tenedores del bono BP21 den su consentimiento para aplazar hasta mayo un vencimiento de capital por 250 millones de dólares.



Para ello, el Poder Ejecutivo requiere del aval del 75% de los acreedores.



En el comunicado, la cartera de Hacienda recordó que "el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones".



"En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", detalló.



Asimismo, explicitó que si el 75% del capital en circulación de los bonos otorga su consentimiento, "se pagará dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero -aproximadamente U$S 75 millones- y dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo -aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020".



Se afirmó que esa enmienda "tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 h (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta".



El gobierno que conduce Axel Kicillof aclaró que los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos.



El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, señaló que "este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos", y añadió que "por eso, la Provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada".



"Debemos avanzar en solucionar las cuestiones más urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la economía provincial", finalizó.