Kicillof volvió a criticar "el sobreendeudamiento que generaron Macri y Vidal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a afirmar hoy que "la actual emergencia se produce por el sobreendeudamiento que generó la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en relación a los recursos disponibles".



A través de un posteo en la red social Twitter, el mandatario publicó dos cuadros que, según dijo, "comprueban la realidad".



"El primer gráfico muestra que dos tercios de los vencimientos de este año corresponden a la gestión Vidal. El segundo muestra que Vidal en sus cuatro años contrajo el doble de deuda que en los ocho anteriores", apuntó.



Además, el mandatario bonaerense pidió a la prensa un tratamiento "más profesional" sobre la negociación que su administración lleva adelante con los tenedores del bono BP21, para postergar hasta el 1 de mayo el pago de capital por 250 millones de dólares.



"Sigo leyendo, azorado, el tratamiento que da parte de la prensa al diálogo en curso con los bonistas de la provincia de Buenos Aires", escribió junto con el link de una nota publicada por Ambito Financiero, cuyo título es "Acorralado, Kicillof mejora oferta para evitar default".



Kicillof manifestó que "'acorralado' parece ser un adjetivo estrafalario para describir esta instancia de la negociación".



Luego, manifestó que "insisten con enfatizar que el bono que se está discutiendo fue emitido en 2011. No hace falta ser un especialista para comprender que ese no es el problema de sostenibilidad que experimenta la Provincia".



Aclaró que no se trata de una "queja", pero consideró que "los bonaerenses merecen un tratamiento más profesional de una cuestión tan seria y delicada".