Krav Maga, el sistema de defensa personal que ya es furor en San Juan

El Krav Maga ya se practica en San Juan y cada vez gana más adeptos. Se trata de un método que nació en las Fuerzas de Defensa Israelíes como método de combate cuerpo a cuerpo y que actualmente han incorporado muchas fuerzas de seguridad en diferentes partes del mundo, de hecho, en la provincia algunos efectivos de la Policía, Gendarmería y la Policía Federal, practican la técnica para reforzar su preparación física.

Se trata de un sistema de auto defensa efectivo, sencillo, lógico y útil, adaptado a la vida real. Walter Guzmán es quien dicta el sistema en la provincia y quien requirió de una preparación especial para poder ser instructor oficial del método. “Tengo vasta experiencia en artes marciales, pero para Krav Maga necesité pasar los tres niveles, cada nivel es un curso de ocho días y diez horas de práctica, en el examen final viene un instructor de Israel para la evaluación y certificación”, contó Guzmán.

Esta base de profesionalización resulta fundamental en una práctica que puede ser incorporada por el ciudadano común como sistema de defensa personal. En seis meses se puede tener un dominio básico de Krav y además, según precisó Guzmán, en cada clase el alumno se lleva herramientas mínima con las que ya se puede defender.

De acuerdo a la fuente, el método implica cuatro ejes: Una parte técnica, otra táctica, física y mental. “Vos podés tener la técnica, pero si al momento de defenderte ante un ataque a cuchillo no sabés qué hacer, es decir no hay táctica, no va a servir. Tampoco si no se tiene fuerza para mantener el combate, que es la parte física y si, además, ante una situación me asusto, es porque no estoy mentalmente preparado; es así como deben confluir estas cuatro patas del método para que sea efectivo”, explicó Guzmán.

Lo interesante del sistema, es que está basado en los movimientos naturales del cuerpo. Por ejemplo, si se llevan las manos hacia adelante, desde este movimiento se utiliza una defensa de desvío y bloqueo.

En cuanto a sus diferencias con las artes marciales, la fundamental es que Krav Maga no implica participación en competencias, simplemente es un sistema de auto defensa frente a múltiples oponentes.

El método puede ser aprendido bajo diferentes condiciones físicas, género y a cualquier edad, aunque en el caso de Guzmán, su preparación lo habilita para el dictado en adultos.

Según la historia, el Krav Maga es un sistema de defensa personal utilizado por las fuerzas de seguridad israelíes. Fue creado en 1930, por el boxeador Imi Lichtenfeld cuando comenzó a entrenar a las fuerzas paramilitares sionistas.

El "Krav" también fue desarrollado y adoptado como técnica profesional de combate por la Policía Nacional de Israel. Luego se aplicó a las unidades anti-terroristas y fuerzas de combate especiales. Su intervención se dio en el rango militar, pero Lichtenfeld, su creador, comenzó a enseñarlo a la población civil una vez que se retiró de las fuerzas oficiales.

El Dato

La denominación del sistema procede del hebreo “krav” que significa combate y “magá”, contacto. Es decir, combate por contacto.

Direccionario

El Krav Maga puede aprenderse en Mapuche Fight Club, Mitre 1550 (oeste).

Teléfono (Walter Guzmán): 11-6052-3723

Horarios: Martes y jueves de 20 a 21 y de 21:15: a 22:00 hs

Precios: Por clase $500 y mensual $3500

IG: @walter_krav_maga