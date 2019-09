Kristalina Georgieva es la nueva directora gerente del FMI

Este miércoles fue formalmente elegida Kristalina Georgieva por el Fondo Monetario Internacional como nueva directora gerente de esa institución que está integrada por 189 países. La búlgara era la única candidata a suceder a la francesa Christine Lagarde que ocupaba el cargo desde el 2011.

Georgieva es una economista de formación, optimista y feminista comprometida, esa es la descripción que realiza de ella misma. Hasta ahora había sido directora ejecutiva del Banco Mundial desde enero de 2017.

La economista y socióloga tiene una idea principal, que si hubiera más mujeres en la primera línea de la política, sería más fácil resolver los conflictos. "Si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres para alcanzar su máximo potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero", dijo este año.

Entre 2010 y 2014, Georgieva fue comisaria europea de Cooperación Internacional, para pasar después a ser vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria europea de Programación Financiera y Presupuestos en la Comisión de Jean-Claude Juncker. En cuanto al inicio de su vida laboral, fue como profesora en la facultad de economía de la Universidad de Sofía, donde se graduó e hizo su doctorado.

Entre 1987 y 1989 trabajó como docente en la University of the South Pacific, en la isla de Fiyi, y en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en EE.UU. En 1993 fue fichada como consultora por el Banco Mundial para su departamento de Medio Ambiente en Asia Oriental. Nueve años más tarde se trasladó a Moscú como representante de esa institución en Rusia, un puesto desde el que saltó a cargos directivos en Washington, hasta ocupar su vicepresidencia en 2008.

