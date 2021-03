L-Gante y su estadía en una comisaría sanjuanina: “Les canté un tema a los detenidos”

L-Gante pasó como invitado en el ciclo de entrevistas de Caja Negra para Filo News y contó con lujo de detalles lo que vivió en una comisaría sanjuanina. "Me conocían todos", dijo el cumbiero del momento y cuando el entrevistador Julio Leiva le preguntó si les había cantado un tema, el artista reveló que sí. "Cantate algo L-Gante", le dijeron y él les dio "Cumbia 420", como sabe decir en cada uno de sus temas o presentaciones.

Elian Ángel Valenzuela es su verdadero nombre. El cantante vive su momento en la música argentina a partir del tema que hizo con DJ Papu, Myke Towers y Jon Z: RKT. Este y otros de sus temas musicales lo llevaron a hacer una gira por todo el país que incluyó San Juan. También le permitieron hacer un tema con el productor musical Bizarrap (BZRP), que hasta el momento solo había trabajado con raperos y traperos. La Music Sessions #38 tiene 30 millones de reproducciones en una semana.

De esto y de sus inicios habló L-Gante en el programa Caja Negra. Pero la perlita estuvo cuando hizo referencia a la provincia. "Me agarraron por boludo, por subirme a lugares. Lo que pasó es que salí del hotel a saludar a unos fans y uno me dice, `L-Gante, vamos a dar una vueltita a la manzana en el auto. Me subí. En el camino veo a un patrullero y después a cuatro", dijo en primera instancia. "Los policías me dijeron que andaba haciendo disturbios en la calle, que las cámaras detectaron que fumaba marihuana y que en San Juan es diferente", añadió.

"No tenía drogas, querían encontrar algo raro y me llevaron. Sabía que no me podía quedar mucho tiempo en la comisaría", contó después.

"Yo estaba de gafas, todo empilchado. Me mandaron a un calabozo, pero me apartaron un poco porque estaba explotado. Me conocían todos, me decían `L-Gante, cantante algo`", cerró el músico con risas. El joven finalmente accedió y cantó, según respondió en la entrevista.

Video

Video gentileza Caja Negra - FILO NEWS - Canal de Youtube.