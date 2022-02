La asamblea de viñateros se convirtió en camionetazo a una bodega: “Queremos un precio razonable”

El cartel detrás del escenario que improvisaron un carro sentó las bases de la asamblea de viñateros de este jueves 3 de febrero: "PEÑAFLOR - FECOVITA - ENAV Empobrecedores de los Viñateros". Uno de los problemas históricos del sector es que los grandes compradores, concentrados entre esas tres y otras pocas empresas más, definen el precio de la uva. Incluso, este enero están empezando a comprar sin decirles a los productores cuánto les pagarán por el producto.

Por eso la primera asamblea, que dijeron que puede no ser la última, apuntó a armar un frente unido contra los concentradores. El gesto final fue movilizarse en un camionetazo hasta una de las bodegas del grupo Peñaflor, ubicada en San Martín, donde se concentraron en el ingreso pidiendo respuestas.

Los viñateros están dispersos en al menos tres organizaciones en San Juan que son la Mesa Vitícola, la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes. La primera fue la que convocó, pero los presidentes de las otras dos también estuvieron presentes. Si bien hay diferencias, todos comparten el objetivo de vender en esta temporada las uvas comunes a más de $40 y las finas a cerca de $70.

Estos precios, aseguran, son los que les permitirán cubrir costos y también tener ganancias. “No vamos a ir a pérdida otra vez”, sostuvo al micrófono Pablo Martín, de la Mesa Vitícola. Mientras tanto, los primeros rumores de lo que quieren pagar los industriales rondan los $25, muy por debajo de lo que pretenden y prácticamente el mismo valor que recibieron en 2021.

La asamblea, que aseguran que cuenta también con el apoyo de asociaciones productoras de Mendoza, empezó en el cruce de Zapata y Ruta 20. La agenda empezó, como habían anticipado, con los datos que recolectaron los técnicos para el pronóstico del INV. La merma en la producción era del 20% como mínimo y en algunos puntos de más 40%, dependiendo del acceso a riego por perforaciones y de la tecnificación de los finqueros. Pero el instituto publicó esta semana un promedio de baja del 10% y el enojo era palpable en la reunión.

Alrededor de 100 productores se reunieron en la primera asamblea. Foto Mariano Martín - DIARIO HUARPE.

“No sé cómo llegan a ese valor, pero la verdad va a estar al final de la cosecha y va a ser mucho menos”, insistió Martín. Este convencimiento es lo que impulsó al productor a insistir en que los viñateros deben guardar si pueden su producción y esperar a que el mercado regule el precio. “A todos nos pasa que nos desesperamos en esta época, pero esperar es la única forma de que se blanquee el precio y nos paguen lo que nos tienen que pagar”.

El apuro al que se refería el productor tiene que ver con que no todos los viñateros tienen la oportunidad de esperar a cosechar, algo que se intensifica con las lluvias actuales que generan enfermedades, o esperar a vender. Por eso uno de los pedidos de parte de los dirigentes era que aquellos que pudieran lo hicieran a maquila o incluso secar la uva para hacer pasa. “Tenemos que plantarnos y no llevarles uva hasta que no fijen un precio razonable, esta industria nos necesita todos unidos”, agregó Martín.

Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola. Foto Mariano Martín - DIARIO HUARPE.

Eduardo Sánchez, integrante de la mesa, habló también y pidió un frente unido que reafirme que los viñateros son “el primer engranaje y el motor de la industria”. Los productores anunciaron que está gestándose una “mesa vitícola nacional” que pueda negociar en igualdad de condiciones con los grandes industriales concentrados. También se sumó Juan José Ramos, de la Asociación Viñateros Independientes, quien pidió “que el gobierne siente a debatir a los grandes formadores de precio”.

Llegado este punto, algunos productores propusieron realizar el camionetazo hasta alguna de las bodegas concentradoras. En pocos minutos, cerca del mediodía, decidieron partir hasta la bodega Peñaflor y así lo hicieron unos 15 vehículos. Al llegar al lugar pidieron audiencia con alguno de los gerentes, ya que el pedido principal era que desde la empresa les dieran una definición sobre el precio que quieren cobrar.

No tuvieron respuesta, a pesar de que frenaron el ingreso de los camiones. El enojo quedó intacto y los productores no descartan que, si no hay una respuesta en el corto plazo, sigan con un plan de lucha a futuro. Esta vez, adelantan, lo harán como un frente unido.

En el ingreso de la bodega Peñaflor, los viñateros exigieron un precio justo de la uva. Foto Mariano Martín - DIARIO HUARPE.