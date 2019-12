La banda australiana Hiatus Kaiyote llega por primera vez al país y se presenta en la Konex

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La banda australiana Hiatus Kaiyote, inquietante novedad musical de los últimos años, llega por primera vez a la Argentina para presentarse en la Ciudad Cultural Konex mañana a las 19.



Liderada por Nai Palm en voz, guitarra y composiciones, el grupo que tocará en el patio abierto de Sarmiento 3131, trabaja en forma a veces experimental amalgamando sonoridades que pueden venir del neosoul, el hip hop, la música progresiva y ambientes jazz.



Paul Bender en bajo, Perrin Moss en batería y producción sonora, y Simon Marvin en teclados y sintetizador, completan el grupo surgido en Melbourne en 2011 y que prontamente ganó el reconocimiento de dioses de la escena de la black music como Erykah Badu.



En 2012 lanzaron “Tawk Tomahawk”, primer e impactante álbum y en 2015 “Choose Your Weapon”, álbum que los lanza en la consideración internacional y en la que trabajan temas asociados a través de interludios para ofrecer un viaje musical de principio a fin.



El show Hiatus Kaiyote cierra un año excelente del ciclo The Cool & The Groove, que trajo entre otros al notable Robert Glasper en formato de trío eléctrico, a Louis Cole y a Jacob Collier.