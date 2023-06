Esta semana se harán actividades para promover la incorporación de músicos a la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía" que es la única en su tipo en todo el mundo. Habrá talleres sobre musicografía Braille, tecnología y accesibilidad, y también un conversatorio para conocer la cotidianidad de un artista no vidente, con la idea de despertar interés en la comunidad de San Juan.

Desde la dirección se encuentran divulgando la vida de la banda para sumar a nuevos integrantes, ya que hay varias vacantes. De esta manera, llevarán a cabo numerosos eventos para que los sanjuaninos conozcan en profundidad a la organización.

Publicidad

Marcos Gonzáles en una charla sobre la banda. Foto: gentileza.

En este sentido, Marcos González, programador artístico y coordinador general, contó a DIARIO HUARPE cómo es la labor del organismo que se destaca a nivel global. Indicó que el trabajo de una banda sinfónica de músicos no videntes no difiere mucho a la de personas videntes, pero tiene algunas diferencias que la hacen particular.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

González comentó que una de las particularidades es que los músicos ciegos deben memorizarse las partituras en Braille para tocarlas en concierto, debido a que no pueden leerlas en vivo como lo hace un ejecutor vidente. "Leen la transcripción en Braille con sus manos y no pueden ejecutar el instrumento y tocar la partitura simultáneamente. Por eso, dos días a la semana se asigna a la memorización de la partitura en el ensayo", dijo.

La banda está conformada por 55 músicos y ofrece un repertorio de más de 250 composiciones, en la que conviven obras universales consagradas, creaciones de autores argentinos, música popular y piezas originales para banda sinfónica.

Marcos González expresó que para tocar una obra deben trascribirla al Sistema Baille y por eso cuentan con un Departamento de Copistería, encargada de copiar las partituras y apartarlas para no videntes. Para preparar un concierto se debe pasar por el siguiente proceso de acuerdo a González: trascripción al Braille, memorización, prácticas finalmente la concreción de la función.

Publicidad

El objetivo de los eferentes de la Banda Nacional Sinfónica de Ciegos es despertar el interés de los sanjuaninos. Foto: gentileza.

Actividades de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos

Día: viernes 9 de junio

Dirección: Biblioteca Popular Sur: Mendoza Sur 1475, Villa Krause, Rawson.

Programa

• 9 horas

Taller: Conocimientos Generales del Sistema Braille e Instrucciones Básicas de Musicografía dictado por Cecilia Zárate y Rosy Griro (Profesoras copistas de la BSNC)

• 16 horas

Tecnología y Accesibilidad: Seamos Puentes y no Barreras. Herramientas para el contexto cotidiano y para la producción musical dictado por Gerardo Kessler (Solista de Saxo Alto - BSNC) y Cristian Ángel Alderete (Integrante de la fila de trombones - BSNC)

Día: sábado 10 de junio

Dirección: Biblioteca Popular Sur: Mendoza Sur 1475, Villa Krause, Rawson.

Programa:

• 10 horas

Conversatorio: Vida Interna de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos