“Nosotros no tenemos nada que ver”, aseguró la banda Shock, salpicada por un caso de pornografía infantil. Se trata del caso que salió a la luz tras el hallazgo de un teléfono celular luego de un ensayo del grupo en una sala de Capital.

El grupo aclaró a DIARIO HUARPE que el teléfono no pertenece a ningún miembro de la banda, sino a un músico ajeno al grupo, a quien le habían pedido prestado un bajo y asistió como invitado al ensayo.

Uno de los integrantes contó su versión de los hechos a este medio. Dijo que al terminar la práctica encontraron en la sala un teléfono de color blanco, viejo, que no tenía WhatsApp ni redes sociales. Ante este hecho decidieron entregarle el aparato al ampresario de la sala para que localizara al dueño y se lo devolviera. “El dueño nos dijo que tampoco sabía de quién era. Al revisarlo, la cuenta de Gmail era un nombre de fantasía”, señaló.

El músico dijo que la banda decidió retirarse y le dejaron el aparato al dueño de la sala, quien al revisarlo en busca de su dueño, descubrió las imágenes sexuales de menores de edad. Posteriormente, el propietario del lugar realizó la denuncia en ANIVI y se activó la investigación pertinente.

“Nosotros nos enteramos después que el teléfono era del que nos prestó el bajo. No tenemos nada que ver, estamos muy tranquilos. Si tenemos que presentarnos o dar testimonio o lo que sea para ayudar a la Justicia, lo vamos a hacer”, expresaron.

El grupo comentó que el dueño del teléfono es una persona cercana a la banda y nunca sospecharon que estuviera involucrado en tal situación. “Esta persona es amigo de la banda, nos sigue, siempre va a vernos. A veces nos saca fotos, nos hace videos. Nosotros nunca nos imaginamos esto. Para nosotros fue un balde de agua helada. No lo podíamos creer”, aseguraron.

Lo cierto es que la Justicia ya comenzó a investigar el caso. Este viernes se llevaron a cabo dos allanamientos. Uno en la casa del dueño del teléfono encontrado y el otro en el domicilio de uno de los integrantes de la banda.

En ambos casos secuestraron aparatos electrónicos como computadoras y teléfonos celulares, pero quedaron en libertad, confirmó la fiscal del caso, Ingrid Schott.

Sobre el dueño del celular, desde la banda comentaron que “es una persona muy reservada, callada. Es buena onda, siempre estaba cuando le pedías un favor y daba una mano. Jamás imaginábamos que podía ser así. Es súper reservado, nosotros no conocíamos mucho de su vida privada, pero estaba cada vez que la banda tocaba”, comentaron.

“Esto nos está afectando a todos nosotros y la verdad que nosotros no tenemos la culpa. No teníamos noción, nunca imaginamos nada. Queremos saber cuáles son las pruebas que hay. No tenemos conocimiento de nada. Ya estamos con abogado”, dijo uno de los músicos.

La semana que viene, se llevará a cabo la audiencia de presentación del caso en el Sistema Penal Acusatorio. La causa es investigada como tenencia y presunta producción de pornografía infantil, informó la fiscal Schott.