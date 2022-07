El hallazgo de un teléfono celular en una sala de ensayo sanjuanina destapó una investigación por pornografía infantil. Por el caso hay dos personas investigadas y ya se realizaron allanamientos y secuestro de teléfonos y computadoras que serán peritadas, informaron fuentes de la investigación.

Todo comenzó el pasado martes en una sala ubicada en plena Capital de San Juan. Allí, una banda de rock llamada Shock terminó de ensayar, encontró un teléfono y lo entregó al dueño de la sala. Éste, al intentar identificar al dueño, revisó el aparato y encontró fotos y videos con contenido sexual de menores de edad.

Publicidad

A raíz de esto, decidió realizar la denuncia en Anivi. La causa es investigada por tenencia y presunta producción de material pornográfico infantil, confirmó la fiscal del caso, Ingrid Schott, a DIARIO HUARPE.

Este viernes se realizaron dos allanamientos por el caso. Uno fue en la casa de uno de los integrantes de la banda y el otro en el domicilio del dueño del celular. En ambas viviendas secuestraron aparatos electrónicos como computadoras, celulares y tarjetas de memoria que serán sometidos a pericias, explicó Schott.

Por su parte, los acusados quedaron en libertad y la semana que viene se llevará a cabo la audiencia de formalización del caso bajo la órbita del Sistema Penal Acusatorio.

La fiscal del caso destacó el gesto del dueño de la sala de ensayo, quien decidió denunciar el hecho al descubrir las aberrantes imágenes guardadas en el teléfono celular.

Publicidad

Por su parte, los integrantes de la banda se desprendieron del caso y aseguraron que no tiene nada que ver con el teléfono secuestrado. A través de las redes publicaron un comunicado en el que explicaron su versión de los hechos.

“Quienes integramos la banda Shock queremos informar que el pasado martes 12 de julio ensayamos como solemos hacerlo cada vez que practicamos para presentaciones próximas. Esa misma noche contactamos a E.K para que nos preste un bajo eléctrico, ya que nuestra banda toca con múltiples afinaciones y lo consideramos pertinente para la ocasión. El ensayo se realizó con total normalidad, pero una vez finalizado encontramos un celular que no era de ninguno de los miembros de la banda y decidimos entregárselo al dueño de la sala. Lo que sucedió a continuación es ajeno y aberrante y lo repudiamos de manera contundente porque dicho celular contenía material pornográfico infantil que en realidad fue visto solo por el dueño de la sala ya que nosotros no revisamos el teléfono, solo tuvimos la intención de devolverlo a su respectivo dueño. El celular no pertenece a ninguno de los miembros de la banda.

A través de este medio sentimos que es necesario hacer este comunicado porque somos gente de bien, trabajadora, estudiantes, amantes de la música y nos sensibilizamos y solidarizamos con todas aquellas personas que son víctimas de este tipo de gente. Estamos consternados y a disposición de la justicia. Anhelamos que esto se esclarezca para bien de todos nosotros y de las víctimas”, escribieron en su cuenta de Facebook.