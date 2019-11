La Biblioteca Nacional inaugura una muestra sobre Raúl Alfonsín

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una muestra que reúne la biblioteca y el mobiliario del despacho que el ex presidente Raúl Alfonsín (1927-2009) utilizó los últimos años de su vida se exhibirá en la Biblioteca Nacional (BN) a partir del próximo miércoles.



La muestra "Biblioteca y mobiliario del despacho del presidente Raúl Alfonsín"



fue posible gracias a la donación que la familia del ex presidente hizo a la BN, en 2018.



De esta manera, más de 3.500 libros fueron incorporados al acervo de la institución y algunos de ellos se exhiben en la sala: libros de historia, política, filosofía, sociología, economía y otros que reflejan los múltiples intereses del doctor Alfonsín.



Los libros son acompañados por algunos muebles y objetos personales como un abre cartas ‒obsequio de los reyes de España­‒ y el escritorio de su casa en Chascomús.



Raúl Alfonsín fue dirigente de la Unión Cívica Radical y presidente desde 1983, luego del gobierno de la dictadura cívico militar.



Su gobierno trascendió por el Juicio a las Juntas, así como por el Tratado de paz y amistad con Chile y la mejora del vínculo con Brasil.



Luego del proceso eleccionario en 1989, Alfonsín debió entregar el mando a Carlos Saúl Menem en el mes de julio, en forma anticipada, debido a un proceso hiperinflacionario.



La muestra de la biblioteca y el mobiliario del ex presidente se inaugurará el 20 de noviembre, a las 18, en las salas Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, de la BN, ubicada en Agüero 2502 de la Ciudad de Buenos Aires.