Este viernes empezó a regir la suba del boleto de colectivo del sistema de transporte de la Red Tulum de $60 a $200. Los marcadores de la SUBE ya visualizan el nuevo valor y los sanjuaninos se enfrentan otra vez a una de las facetas del ajuste. Frente a esto, muchas personas ya están pensando en agarrar la bici para usarla como su medio habitual para asistir al trabajo o la escuela.

“Para la gente que hace cuatro viajes no le alcanza. Hemos arreglado la bicicleta para ir al trabajo. Si Dios y la Virgen nos ayuda la realidad estará mejor, nadie nos va a ayudar porque los gobiernos se llenan los bolsillos para ellos”, dijo un hombre cuando estaba esperando el colectivo en la Estación Córdoba.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En tanto, una joven que aguardaba la llegada del micro en la Estación Mitre opinó que: “Y la verdad que no alcanza con lo poco que vale ahora la plata. Si a donde voy es cerca de mi casa usaré la bici. Como tengo que trabajar por el centro debo usar el colectivo. Yo creo que van a ser estos primeros meses, donde nos va a costar muchísimo”.

“No alcanza. Es bastante jodido porque la gente necesita el colectivo. Dicen que las instalaciones son nuevas y con aire acondicionado, pero el 120 no tiene aire acondicionado. Son las mismas batatas de siempre, pero pintadas”, dijo otra señora con indignación a los micrófonos de DIARIO HUARPE.

“Yo me tomo dos de ida y dos de vuelta. Creo que estoy mirando mucho la bicicleta porque lo que vos hiciste en todo el día te lo gastás en un almuerzo”, continuó la ciudadana.

Sin embargo, un joven disintió con el resto y expresó que: “Creo que tenía que pasar en algún momento. No me ha afectado, aparte no es mucho la suba. En este momento, la veo mal porque todo está subiendo, pero luego se va a estabilizar”.

Publicidad

“Me parece mal la situación como está todo económicamente, no deberían haber subido y estamos casi a un mes más de que empiecen las clases. El boletos es muy elevado y fíjate que mi hijo está viendo de movilizarse en bicicleta, pero tiene que pasar tres departamentos y es un peligro”, indicó una madre que mostró preocupación por el futuro del país.

Por último, una jubilada compartió su visón ante el panorama difícil que vive: “Me cuesta porque soy jubilada y hay que afrontar todos los gastos. Si sigue este Presidente yo creo que no se va a estabilizar. Con los años que tengo, nunca vi la situación como está ahora. Más que la gente no está conforme con se venda el país”.