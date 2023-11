El presidente electo Javier Milei dio sus primeras definiciones en torno al desafío de parar la inflación, una de sus principales promesas de campaña. El líder de La Libertad Avanza dijo que para levantar el cepo al dólar, primero tiene que desactivar una "bomba" que reside en el Banco Central (BCRA) con el objetivo de evitar una híperinflación.

Se trata de las Leliq y expreso que "es un tema clave para levantar el cepo" y para resolverlo dijo que están trabajando en un "mecanismo de ingeniería financiera", para que ese instrumento, sea apetecible para el mercado.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Qué son las Leliqs?

Calificadas como una "bomba de tiempo" por el presidente electo Javier Milei, las Leliqs son un instrumento creado por, el propio Federico Sturzenegger, uno de los hombres que suena como ministro de Economía del entrante gobierno libertario en el año 2018 cuando era presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Estos títulos son emitidos por la autoridad monetaria (BCRA) a los bancos comerciales para secar la plaza de pesos argentinos de los depósitos como plazos fijos o fondos comunes de inversión (retirar dinero de la economía) y así evitar que estos se vallan a consumo o a la compra de dólares y generar otra escalada inflacionaria.

Una de las medidas con las que se especuló y que el libertario descartó fue realizar un nuevo plan bonex89, como el que aplicó el gobierno de Carlos Saúl Menem, haciendo un canje de depósitos de plazo fijo por estos títulos públicos (bonos) que cotizaba en el mercado a bajo precio y con serias dificultades para su venta.

Milei y su ingeniería económica para desactivar una "bomba de tiempo" en el interior del Banco Central

El economista y docente de la UNSJ, Gerardo Mestre dijo que Milei no quiere castigar la propiedad privada de los depositantes: "quiere utilizar otro mecanismo que tiene dos patas. Primero no emitir más para que esa bola de dinero contenida en las Leliqs no siga creciendo".

Por otro lado, atacar el stock, "lo que ya se ha emitido y está en circulación". ¿Qué es lo que se baraja por estas horas?, "ofrecer a cambio de ese dinero bienes del estado como activos, empresas". Al respecto agregó, "esos activos que se pondrían a licitación para que los compren capitales internacionales o ciudadanos argentinos afectados por la medida".

Publicidad

Se trata de un proceso de securitización, la garantía de que esa masa de dinero está respaldada en activos del estado, idea que va en relación directa con la ratificación de la privatización de los medios públicos de comunicación como la agencia Télam, la TV Pública, Radio Nacional.