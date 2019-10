La cadena sojera aportará 10% menos al PBI argentino de 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El aporte de la cadena sojera al Producto Bruto Interno (PBI) caerá 10% en 2020 en relación a este año hasta US$ 14.292 millones, por una menor producción estimada para la campaña 2019/20 y una caída en los precios internacionales, estimó hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). "Con respecto de la campaña previa representa un retroceso de 10%, explicado en su mayor parte por una disminución de las cantidades en relación a la campaña 2018/19 y en menor medida por un escenario de menores precios internacionales", explicó la BCBA en su informe de pre campaña sojera. Esta caída en su aporte al PBI, producto de una reducción en la producción estimada en 4,1 millones de toneladas hasta las 51 millones de toneladas, traerá aparejada una merma en la recaudación fiscal, la inversión y las exportaciones. Según los cálculos de la entidad, la recaudación fiscal caerá 15% hasta US$ 6.146 millones; la inversión lo hará 10% hasta US$ 5.917 millones; y las exportaciones retrocederán 12% para posicionarse en US$ 16.493 millones. La caída en la producción se da a pesar de que se estima una mayor superficie cubierta por el cultivo en detrimento del maíz y el girasol, que resignarían unas 380.000 hectáreas en mano de la oleaginosa. Esto permitirá que el área implantada con soja se incremente en 200.000 hectáreas respecto al ciclo anterior hasta las 17,6 millones de hectáreas. No obstante, la producción caería 7,4% hasta las 51 millones de toneladas como consecuencia de una mayor participación de la soja de segunda (que alcanzaría una participación de 33% en el total sembrado), lo cual otorga menores rendimientos que los lotes de primera. Asimismo, a pesar de que la campaña 2019/20 contará con un clima "alentador, difícilmente se puedan repetir las elevadas productividades recolectadas durante la campaña 2018/19, en la que lotes de primera y segunda entregaron rendimientos muy por encima a las expectativas", explicaron desde la entidad. Otro punto que explica la baja en el aporte al PBI es la caída en los precios internacionales conjugada con un aumento en los costos, lo cual produjo un achicamiento en los margenes brutos de los cultivos. Según la entidad, el precio a cosecha de la soja se redujo 5% de manera interanual, mientras que los costos directos de producción se incrementaron entre 4% y 10%. "Con menores precios a cosecha y aumento de los costos directos para la campaña 2019/20, los márgenes brutos para todos los cultivos tienen un descenso más que importante", remarcaron desde la entidad. Así, los margenes bruto de soja pasaron de entre US$ 250-600 por hectárea para la campaña 2018/19 a US$ 80-340 para la campaña 2019/20. La caída en los margenes fue más aguda en maíz que en soja entre julio y septiembre. "Si bien en julio los márgenes incentivaban a elegir maíz sobre soja, en septiembre esta tendencia se revirtió. Incluso evaluando por zonas productivas, muchas zonas que antes tenían al maíz como planteo de mejor margen bruto pasaron a tener a la soja como mejor planteo", explicó el informe. A raíz de esto, "dado que la soja es un cultivo que requiere menor inversión por hectárea sembrada, y posee mayor tasa de retorno, muchos productores pueden verse incentivados a elegir este planteo en tiempos de incertidumbre".