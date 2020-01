La Cámara alta podría debatir el pliego del candidato a la Procuración en marzo

Hace 2 horas

La Cámara de Senadores de la Nación podría debatir el pliego de Daniel Rafecas, el juez federal propuesto por el Poder Ejecutivo para encabezar la Procuración General, recién a principios de marzo, según los tiempos legales impuestos por el Decreto 222/03 aún vigente.



Si el gobierno nacional define apurar los tiempos, de todos modos, el acuerdo de la Cámara alta no podría llegar antes de las últimas dos semanas de febrero ya que el proceso de elección corre contabilizando los días hábiles.



El Decreto 222 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner establece los tiempos y las formas legales para el nombramiento del jefe de los fiscales y de los defensores, así como para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



De acuerdo con ese instrumento legal que se utiliza desde 2003, el Poder Ejecutivo debe publicar el nombre del postulante en el Boletín Oficial y en al menos dos diarios de circulación nacional durante los próximos tres días.



Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán, en el plazo de quince días a contar desde la publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia sus posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar sobre Rafecas.



Una vez finalizado ese proceso, el Poder Ejecutivo se tomará otros quince días para analizar si resuelve enviarlo al Senado, que deberá darle ingreso en la siguiente sesión de acuerdos.



Ya ingresado en la Cámara alta, se recibirán, nuevamente, opiniones sobre el postulante durante los próximos siete días.



Al finalizar ese período, la Comisión de Acuerdos, que estará presidida por la peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti, tiene otros quince días para convocar a audiencia pública al juez federal.



Una vez firmado el dictamen, el pliego de Rafecas podrá ser debatido en el recinto de sesiones donde debe ser aprobado con los votos afirmativos de los dos tercios de los senadores presentes en la sesión.



La postulación de Rafecas para encabezar la Procuración General de la Nación fue oficializada hoy por el Poder Ejecutivo.



El juez federal debe cubrir la vacante que en 2017 dejó Alejandra Gils Carbó y que, desde entonces, ocupa el segundo de la Procuración, Eduardo Casal, ya que el gobierno de Mauricio Macri nunca obtuvo los votos para poder designar a su postulante: Inés Weinberg de Roca.



Rafecas, actual titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 desde 2004, ingresó en la Justicia penal hace más de 32 años, pasando por todos los cargos de la carrera judicial, primero en el Poder Judicial de la Nación (1987-1998) y luego en el Ministerio Público Fiscal de la Nación (1998-2004), hasta acceder al cargo de Secretario Letrado de la Procuración General de la Nación (2004).