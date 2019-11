La Cámara Eólica pide al BCRA adecuar "con urgencia" normativas que impiden desembolsos de préstamos

La Cámara Eólica Argentina (CEA) solicitó una audiencia con los funcionarios del Banco Central para plantear la necesidad de implementar "con urgencia" adecuaciones a las restricciones cambiarias vigentes que permitan al sector recibir el desembolso de créditos externos por unos US$ 2.000 millones.



Fuentes de la cámara empresaria explicaron a Télam que los financiamientos de los proyectos de generación de energía no han resultado inmunes a las disposiciones de la normativa cambiaria, al destacar que "las estructuras de financiamiento se vieron profundamente afectadas por las regulaciones" que adoptó el Banco Central ante la coyuntura macroecónomica.



El dictado de la normativa cambiaria de los últimos meses, suspendió el ingresos de divisas al país, destinados a los proyectos de generación eólica, ante la incertidumbre de los bancos internacionales respecto de cómo habrían de encuadrar estos financiamientos en las regulaciones.



Por el contrario, el resto de los compromisos comerciales, laborales y sociales que los desarrolladores de los proyectos de generación planeaban pagar con los desembolsos de los préstamos no tuvieron el mismo comportamiento.



"De tal manera que la falta de ingreso de los fondos comprometidos, obligaron a suspender las tareas en varios proyectos", se explicó en la entidad empresaria.



En ese contexto de incertidumbre, ayer la empresa Genneia decidió paralizar la construcción de cuatro parques eólicos en las provincias de Chubut y Buenos Aires, lo que motivó la suspensión de unos 900 trabajadores, a no poder hacer efectivo en el país préstamos ya acordados por US$ 300 millones.



Las fuentes de la CEA consideraron que "es factible lograr una solución mínima y satisfactoria para los proveedores del financiamiento", pero advirtieron que "la situación de los proyectos en el mientras tanto, se vuelve cada vez más preocupante".



Para complementar el escenario, se alertó sobre el "daño reputacional" que estas demoras e incertidumbres causan a la vista de los organismos internacionales, de los bancos de desarrollo del exterior y de las ECAs, ponen en peligro no solo los desembolsos comprometidos sino la posibilidad de financiar otros proyectos de infraestructura".



La situación alertada hace varias semanas por la Cámara ante las dificultades que venían sufriendo sus asociados, motivó una serie de gestiones ante las autoridades gubernamentales, alertando acerca de "la criticidad de la situación" y publicaron una solicitada advirtiendo acerca de la imposibilidad de que las principales agencias de crédito europeas y americanas desembolsen créditos por unos dos mil millones de dólares.



La entidad destacó que esta situación se da en un sector que invirtió en nuevos proyectos de generación de energía limpia por más de US$ 3.500 millones desde 2016, que generó empleo calificado y la instalación de empresas proveedoras de tecnología eólica internacionales.