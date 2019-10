La Cámara Federal rosarina debe resolver quién investigará al ex jefe de la Policía Federal baleado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara Federal de Rosario deberá resolver si la investigación al ex jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, comisario Mariano Valdés, ya imputado por encubrimiento, continuará bajo la órbita de la Justicia Federal o si quedará en la ordinaria, informaron hoy fuentes judiciales.



El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, apeló hoy la decisión del juez Francisco Miño de rechazar la competencia para investigar el hallazgo de residuos de drogas en un bolso y un pantalón de jean de Valdés, que fue secuestrado en la sede local de la fuerza de seguridad.



Miño sostuvo en su resolución que las pequeñas cantidades de estupefacientes detectadas por una pericia en el bolso y la ropa del comisario no son susceptibles del inicio de una causa federal, y que ese hallazgo no tiene conexidad con el legajo provincial por encubrimiento y mal desempeño en el que está imputado.



Por esa razón, rechazó la competencia federal y devolvió el expediente al juzgado provincial de Villa Constitución que investiga el tiroteo del que fue víctima el comisario.



Valdés fue baleado la noche del 9 de septiembre en el kilómetro 253 de la autopista Buenos Aires-Rosario cuando viajaba junto a una suboficial de la fuerza, Roxana González.



Declaró que tres personas encapuchadas bajaron de una camioneta negra o gris cuando él había detenido la marcha para cambiar la yerba del mate y fue tiroteado en un presunto "robo al voleo".



Sin embargo, un equipo de fiscales santafesinos descubrió que Valdés se había detenido en una estación de servicios unos kilómetros antes del lugar del ataque y habría mantenido un encuentro con los hombres de la camioneta.



La suboficial González, por su parte, declaró que el comisario se bajó a hablar con las personas de la camioneta y luego de una discusión se produjo el tiroteo.



Además, una pericia determinó que una de las heridas que sufrió el jefe policial, en la ingle, fue por un disparo de su propia arma reglamentaria.



La investigación de los fiscales también reveló que un bolso que llevaba Valdés en el auto fue "sustraído" por su segundo en la sede local la PFA, el subcomisario Higinio Bellagio, convocado por su superior al lugar del ataque.



El mismo bolso fue secuestrado 15 días después en dependencias de la fuerza durante un allanamiento y una pericia encontró restos de matanfetaminas en su interior.



La jueza santafesina Marisol Usandizaga imputó a ambos jefes por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario y sustracción de pruebas, a la vez que le dictó prisión preventiva por 90 días.



Ahora, el fiscal Rodríguez insistió mediante su apelación con que la causa quede en la justicia federal.



"No puede desconocerse la vinculación existente entre el contenido del bolso y los numerosos episodios protagonizados por Valdés y Bellagio con la finalidad de desviar la investigación", sostuvo el fiscal en el recurso de apelación.



Agregó que "dichas conductas ilícitas resultan inescindibles de aquellos sucesos de competencia federal vinculados al hallazgo de material estupefacientes en el mismo bolso".



Si el juez Miño admite el recurso, la Cámara Federal de Rosario deberá entonces resolver el conflicto de competencias para investigar el jefe policial apartado de su cargo.