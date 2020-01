La cantante de hip hop afroamericana Lizzo lidera los Grammy que se entregan el domingo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cantante de hip hop afroamericana Lizzo lidera, con ocho postulaciones, las nominaciones a los premios Grammy 2020 que se entregarán este domingo en el Staples Center de Los Angeles.



Los favoritos de la gala que tendrá a la cantante Alicia Keys como anfitriona se completan con Billie Elilish y Lil Nas X, ambos con presencia en seis rubros.



La entrega 62 de los Grammy, el principal premio que entrega la industria norteamericana de la música y el de mayor alcance planetario, llegará a la Argentina a través de la señal TNT a partir de las 21 o TNT Series (en idioma original), mientras que la alfombra roja y la llegada de los artistas a la gala del estadio de Los Angeles Lakers y los Clipper se podrá disfrutar también desde las 20 a través de E! Enterteinment.



Lety Sahagún y Rafa Sarmiento conducirán la alfombra roja por TNT con entrevistas a las estrellas de la música y Giuliana Rancic y Ryan Seacrest harán lo propio a través de E Enterteinment.



Billie Eilish y Lizzo, ambas favoritas en una gala dominada por las mujeres en los rubros principales, ofrecerán números musicales, al igual que Aerosmith, Jonas Brothers, la española Rosalía que debuta en la gala de los premios con un número musical, y Ariana Grande, entre otros.



Eilish, Lizzo y Lil Nas compiten en las categorías principales: disco del año, mejor grabación y mejor nuevo artista, en tanto que las dos primeras pujan también en alzarse con el galardón de mejor performance solista de música pop.



La música argentina tendrá protagonismo en cuatro categorías, empezando por Reggae donde Hernán “Don Camel” Sforzini es el productor y compilador de "Sly & Robbie vs. Roots Radics. The final battle", que compite como mejor álbum de la categoría.



Además, Sebastián Plano competirá con su disco "Verve", en el rubro mejor álbum de new age; Che Apalache, por “Rearrange my heart", como mejor álbum folk; y Emilio Solla por su labor como arreglador en el disco "La Novena" de su Tango Jazz Orchestra.