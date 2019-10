La CE considera que Bruselas no tiene otra alternativa que gravar las importaciones de EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Comisión Europea (CE) consideró que la entrada en vigor de los nuevos aranceles impuestos por Washington a productos agroalimentarios europeos, valorados en U$S 7.500 millones (6.730 millones de euros), no le deja más alternativa que gravar también los bienes procedentes de los Estados Unidos. La decisión estadounidense, que afecta sobre todo a España, Alemania, Francia y el Reino Unido, deriva de un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que autoriza a Washington a aplicar sanciones a Europa por sus ayudas al grupo aeronáutico Airbus, publicó hoy EFE. "Lamentamos la elección que ha hecho EEUU de seguir adelante con los aranceles", indicó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström. Agregó que "este paso no nos deja otra alternativa que seguir en su debido momento con nuestros propios aranceles por el caso Boeing, en el que Estados Unidos ha sido declarado culpable de vulnerar las normas de la OMC". La CE espera que la OMC emita un fallo similar contra el gigante norteamericano a principios del próximo año por sus ayudas a la aeronáutica Boeing, lo que autorizaría a Bruselas a imponer aranceles a productos estadounidenses como medida de compensación. Malmström indicó que el Ejecutivo comunitario hará un seguimiento del impacto de esos aranceles, "especialmente en el sector de la agricultura", y recalcó que la institución está "comprometida con defender a las empresas, agricultores y consumidores europeos".