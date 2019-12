La CFT respaldó la reforma tributaria bonaerense en encuentro con la ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, analizó con una delegación de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), que lidera el dirigente bancario Sergio Palazzo, "la situación del mundo laboral" y los sindicalistas de ese espacio expusieron ante la funcionaria varias iniciativas y respaldaron de forma unánime "la reforma tributaria que de forma imprescindible requiere la provincia".



El secretario de Prensa de la Asociación Bancaria (AB) e integrante de la delegación de la CFT, Eduardo Berrozpe, informó hoy a Télam que los gremialistas señalaron ante la ministra "la necesidad de producir esa reforma tributaria que de forma imprescindible requiere la provincia para comenzar a superar la explosiva situación económico-social heredada del macrismo".



El encuentro se realizó anoche en la cartera laboral bonaerense, en las calles 115 y 67 de la capital provincial y, entre otros, participaron los dirigentes Héctor Amichetti (gráficos), Berrozpe, los diputados nacionales Walter Correa (curtidores) y Vanesa Siley (judiciales), Carlos Ortega (Secasfpi-Anses), Fabián Felman (educadores), Víctor Carricarte (farmacia), Mario Berrutti (publicidad), Ana Cubillas (rurales) y Gustavo Berlingieri (televisión), según indicó el dirigente bancario.



Bajo el título "La derecha no es democrática", la Corriente Federal de la CGT señaló luego de la reunión de varias horas su "solidaridad" con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y condenó "las maniobras de una oposición que obstaculiza sus primeras y urgentes medidas de gobierno" en la provincia.



Ayer, la Legislatura del distrito no ofreció quórum, por lo que las medidas económicas propuestas por el Ejecutivo no pudieron ser tratadas en el recinto.



"La ausencia de los legisladores macristas impidió el quórum necesario a fin de que la Legislatura analizara una ley impositiva justa y razonable para que la provincia disponga de fondos para su normal funcionamiento y para que la nueva administración comenzara la gestión para la que fue elegida por la mayoría ciudadana. En un sistema democrático, es inaceptable que a solo nueve días de haber asumido se prive al mandatario de diálogo y discusión constructiva", dijo.



Para la CFT, se trató de "un grave accionar opositor, que evidenció el verdadero plan de la derecha y de sus mandantes del exterior, porque esa conducta es idéntica a la que tuvieron las entidades rurales que representan a los pool de siembra, únicas ausentes en la Mesa del Pacto Social para la Salvación Nacional".



"Si frente al tratamiento de un impuesto inmobiliario la derecha es capaz de una extorsión tan manifiesta, no es posible imaginar hasta dónde es capaz de llegar cuando en el país se planteen los requisitos básicos de la redistribución de la riqueza para la consecución de la justicia social. La Corriente Federal denuncia a esos sectores reaccionarios, antidemocráticos y desestabilizadores sin eufemismos como responsables de todas las penurias que padece el pueblo y por obstaculizar el camino de prosperidad que el gobierno intenta transitar", concluyó.



En el encuentro con Ruiz Malec -licenciada en Economía y con un posgrado en Desarrollo Económico- también participaron el secretario de Trabajo, Leandro Macia, y el director de Delegaciones Regionales bonaerense, Miguel Funes.