La CGT y entidades empresarias analizaron los términos de una futura recomposición salarial

La CGT y las Confederaciones General Empresaria (Cgera), Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y General Económica (CGE) analizaron hoy "los términos de una próxima recomposición salarial" y otras medidas que juzgaron "necesarias" para las pequeñas y medianas compañías, en el contexto de un pacto económico-social.



El encuentro se realizó en la sede de la CGT, en Azopardo al 800 de la ciudad de Buenos Aires y, según los voceros empresarios y sindicales, las patronales convinieron "la necesidad de producir una recomposición de los salarios de los trabajadores a fin de reactivar el consumo de la población", aunque el presidente de la Cgera, Marcelo Fernández, indicó que "es imposible para los empresarios absorber ese pago con altas tasas".



"Es imposible absorber el pago con altas tasas de interés, la apertura de importaciones, con baja de consumo y de la actividad en general y con una Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que embarga a las pequeñas y medianas firmas", dijo.



Los voceros sindicales coincidieron en la actual "devastación económica" que heredará el gobierno de Alberto Fernández a partir del martes, aunque señalaron la necesidad de producir "un inmediato aumento salarial ante la pérdida del poder adquisitivo".



"Los empresarios llevaron ideas a la CGT para ayudar al próximo gobierno a que no adopte decisiones que perjudiquen a alguna de las partes", añadió Fernández, quien adelantó que reclamará al próximo Ejecutivo "el pago en cuotas de las cargas sociales".



Según el empresario, solo de esa forma "se podrá recomponer el salario de los trabajadores", porque "cualquier mejora se juntaría con los aguinaldos y vacaciones".



Fernández reclamó a la CGT que lideran Héctor Daer y Carlos Acuña su "respaldo" para que las entidades patronales puedan implementar "los aumentos de forma sustentable".



Por su parte y, según también coincidieron los voceros de ambas partes, el secretario general de la Cgera, Raúl Zylbersztein, señaló a la CGT la necesidad de que ofrezca a los empresarios su "ayuda" para que "se condonen las deudas y se rehabiliten las Pymes", porque con "sus cuentas embargadas no pueden trabajar ni ser sujetos de crédito".



Guillermo Ciro, dirigente de la Cgera y presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), resaltó la necesidad de impulsar la ciencia y la técnica en las Pymes y las economías regionales para desarrollar a la Argentina, en tanto Gerardo Díaz Beltrán, titular de la CAME, dijo que "no hubo resultados con el gobierno saliente".



"Si no hay empresas no hay trabajo y, si no hay trabajadores no hay consumo. Es cierto que hay que recomponer el salario, pero de manera sustentable. El país arrastra meses enteros de caídas permanentes de ventas minoristas e industriales", puntualizó.



Daer destacó en el encuentro "la grandeza de los dirigentes" que visitaron la CGT para "juntarse y alcanzar estas decisiones" y reafirmó la necesidad de segmentar las compañías según su escala para aplicar "una amplia moratoria para las Pymes".



En tanto, su hermano Rodolfo (alimentación), otro de los participantes en el encuentro, celebró "la unidad entre la Cgera y la CAME para defender a sus empresas", y dijo que "la articulación de los mayores problemas pasará por la estructura institucional" patronal, ya que otras entidades tienen "otra espalda para surfear los vaivenes macroeconómicos".



Las fuentes sindicales y empresarias también convinieron participar de forma conjunta el 18 de diciembre en Parque Norte en la presentación del relanzamiento oficial de la CGE.