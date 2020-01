La China Suárez reveló sus secretos para lucir una cara perfecta

La actriz de ATAV compartió algunos tips que utiliza para disimular las imperfecciones.

La China Suárez es una de las mujeres más lindas de la Argentina y como toda celebridad, tiene sus secretos de belleza, esos que utiliza para lucir más espléndida, más allá de su belleza por naturaleza.

La actriz de Argentina, tierra de amor y venganza compartió una serie de stories en su cuenta de Instagram, en la que se mostró en medio del tratamiento que realiza para mantener la frescura de su rostro, y anunció que se hará un retoque para sacarse una manchita que la acompaña “desde siempre”.

“Estoy feliz. Ignoren mi pelo, que estoy un poco despeinada, pero siento que rejuvenecí”, comentó la actriz.

El secreto de La China son los masajes faciales ayurvédicos, y mientras se maquillaba, contó: “Te trabajan todos los músculos de la cara. Acá está mi manchita de siempre, que ya me la voy a sacar”.

“Cuando era más chica, me alimentaba mal. Me salían granos y los tapaba con maquillaje en vez de solucionar el problema de fondo. Me insolaba, no tomaba agua. No hay nada mejor que tener bien y sana la piel y estar sin maquillaje”, reflexionó al final.

