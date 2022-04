Los investigadores de la Fiscalía Delitos Especiales están tras los pasos del conductor que atropelló y abandonó a un hombre al costado de Ruta 40 camino al departamento Jáchal. Hasta el momento lo único que se sospecha es que el vehículo, en el que viajaba el responsable de la muerte de Mauricio Enrique Araoz de 46 años, era de gran porte (una camioneta u otro rodado). Esto debido a las heridas que registró la víctima. Sin testigos presenciales del hecho, la vía de la investigación se encamina por un hallazgo clave.

El golpe en el costado izquierdo, que recibió Araoz, comprometió el omóplato (hueso que está ubicado en la parte superior de la espalda), como también distintos órganos y terminó por costarle la vida al hombre oriundo de Calingasta.

Nadie en la zona del siniestro vio a un vehículo específicamente. Era las 6 de la mañana del domingo y solamente algunos testigos escucharon el ruido de un rodado frenando y después volviendo a arrancar.

Una persona se trasladó hasta el lugar para ver qué pasó, pero se tardó un minuto en llegar a la ruta, más precisamente al kilómetro 4 al sur de la entrada al Circuito San Juan Villicum.

Como no hay testigos directos hasta el momento del siniestro vial, los policías siguen las pistas que podrían haber dejado las cámaras de seguridad de la zona de Campo Afuera. Los aparatos relevados, la mayoría, hasta ahora no funcionan, según precisaron sus dueños. Solo una registró un video, pero apunta a las casas del lugar y no a la ruta.

Los policías, para asegurarse si es verdad que las cámaras de seguridad no filman, mandaron a los informáticos de la Central para que verifiquen esto. En esto reside la clave para encontrar el vehículo que atropelló y abandonó a un hombre en Ruta 40: hallar un video que muestre el trayecto del rodado por la ruta o una persona que haya visto personalmente cuando Araoz era arrollado en la ruta o conozca al conductor prófugo.

Araoz estaba en Albardón a raíz de que había sido invitado a un casamiento, al de la hija de su actual pareja. Salió antes de la fiesta porque tuvo un problema con la familia de su novia y agarró su mochila para marcharse a su casa. Esperaba al costado del camino cuando fue atropellado y dejado a su suerte.