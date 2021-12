La comunidad huarpe sanjuanina repudió el estudio británico-argentino en "momias" de Calingasta

La Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum, tal cual su nombre oficial, manifestó su malestar luego de que se difundiera en los medios de comunicación un estudio de una universidad británica, que contó con el apoyo de la UNSJ, sobre el origen de la comunidad huarpe gracias a estudios de ADN en liendres de piojos.

El mencionado estudio se realizó en Inglaterra, específicamente, en la Universidad de Reading por la científica argentina Alejandra Perotti, junto con investigadores de la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad de Bangor en Gales y la de Copenhague en Dinamarca.

Según el estudio genético publicado en la revista científica inglesa “Molecular Biology and Evolution” (Biología Molecular y Evolución) en restos que datan de unos 1.500 a 2.000 años, los habitantes de las comunidades huarpes de Calingasta (identificadas en el estudio como cultura Ansilta) habrían llegado hasta la actual provincia de San Juan desde el Norte de la Cuenca del Amazonas, el actual territorio de Venezuela y el Norte de Brasil. En palabras de la investigadora, entrevistada por el medio Infobae, permite echar luz sobre las rutas migratorias en América del Sur.

Sin embargo, para la comunidad huarpe, representada hoy por sus descendientes, esto solamente es una pieza del imbricado rompecabezas de los largos caminos que recorrieron sus ancestros.

“En los últimos análisis genéticos utilizando poblaciones de tiempo actual de la misma región de este estudio, Calingasta, mostró la mayor afinidad genética con las personas en la costa pacífica del centro de Chile. Los sanjuaninos actuales no están relacionados con los huarpes originales, estos son de una ascendencia muy reciente, que se remonta a dos o tres generaciones solamente” sostiene el estudio británico. Y agrega: “A principios del siglo XIX, todos los huarpes nativos de San Juan fueron 'deportados' a Chile, por la necesidad de mano de obra indígena en Santiago de Chile y colaboradores han demostrado que la falta de muestras antiguas, específicamente de la provincia de San Juan, impiden resolución del origen de sus pueblos indígenas”.

Ante esto, desde la comunidad afirmaron que, "consideramos que estas distinciones no sólo son ofensivas hacia el 'Pueblo Warpe', sino que además desconocen los recaudos legales y éticos que regulan, al menos en Argentina, las investigaciones científicas".

Este resultado de ADN supone para la comunidad, además, “una lesión nuestros derechos reconocidos y garantizados en nuestro país, como es el respeto a la identidad étnico cultural por adscripción. Contraviniendo ese piso básico de reconocimientos de derechos humanos en Argentina, este estudio realizado por Perotti y compañía, pone en cuestión nuestras identidades y la filiación genealógica que nos une en un territorio ancestral, desde donde propiciamos la reconstrucción político cultural y espiritual de nuestro pueblo”, denuncia. Este estudio, también denuncia la carta, propicia la distinción "discriminadora" entre huarpes "originales" y "no originales", como propuso la investigadora Teresa Michieli en la década de los 80' y que también participó de esta investigación junto a Perotti y el investigador galés Henk R. Braig en esa casa de estudios inglesa.

En el mismo comunicado, la comunidad huarpe en San Juan reivindicó un debate que sostiene desde hace años con la UNSJ y el Instituto de Investigaciones Arqueológicas “Profesor Mariano Gambier”: la restitución a su entierro de los restos de miembros de la comunidad huarpe, hoy usados para estos estudios y hasta exhibidos en museos.

“Denunciamos el trato indigno de los cuerpos de nuestras ancestras y ancestros warpes, y la vulneración de nuestros derechos indígenas reconocidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, como también la falta de Consulta, Libre, Previa, Informada y Consentida (Convenio 169 de la OIT y Declaración de Naciones Unidades sobre pueblos indígenas) para la realización de dichos estudios genéticos”, reza uno de los párrafos en la denuncia.

Ese artículo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, vulnerado, según la comunidad firmante, por dicho estudio realizado en Inglaterra.

El uso de restos óseos o cadavéricos (cabellos, uñas, piel, etc.) para estudios supone, hasta el día de hoy, un dilema moral en la comunidad científica y aborígenes en el mundo y San Juan no es ajeno a ello. Desde su perspectiva, representa la destrucción de los cuerpos humanos antiguos y “sirven para sostener interpretaciones contrarias a las reclamaciones de las Comunidades Warpes actuales sobre los cuerpos de nuestras ancestras y ancestros”, añade el extenso texto. Esto, también, supone el trato con dignidad y respeto de los cuerpos exhumados y la publicación sumado el tratamiento responsable de la información hecha pública.

La utilización del término “momia” también ha sido objeto de debate dado su empleo cosificante a la hora de la mención de los restos. “También repudiamos el uso ofensivo de fotografías de los cadáveres de nuestros ancestros utilizados para estos estudios inconsultos, y su mención cosificante como “momias”, tanto en el propio articulo como en la nota periodística publicada por Infobae.com” dice en uno de sus párrafos la carta. Respecto a los expedientes y notas presentadas por la comunidad huarpe en la provincia, expone en términos de su propia letra:

Instamos al Ministerio de Turismo y Cultura a rever las relaciones de afinidad ideológica y familiares con las ex autoridades del Instituto de Investigaciones y Museo “Prof. Mariano Gambier” y responder a los numerosos expedientes presentados ante su despacho (el último, remitido desde el propio Rectorado de la UNSJ, Expte. 1200-00064-F. del 15 de octubre de 2021). Cabe aclarar que, al respecto de la posición negativa de las autoridades del IIAM y de las autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo de San Juan frente a las restituciones de los cuerpos de nuestras ancestras y ancestros, la Asesoría Letrada de la Universidad Nacional de San Juan fue categórica al afirmar que no existe una incompatibilidad de leyes provinciales y nacionales, y que estamos hablando de cuerpos humanos y no de objetos de orden público (Expte. 01-2246-D, CS UNSJ).