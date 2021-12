La crisis hídrica explotó en la Ruta 20: corte y duro cruce de posturas a los gritos

Con la baja cantidad de nieve en cordillera, el margen de maniobra del manejo del agua sigue achicándose. El número más claro es que ingresan 10m³ por segundo a los diques y se sacan 33m³ por segundo. Cada día se reducen más las reservas ya mínimas de los diques y el escenario no va a mejorar esta temporada hídrica. Del otro lado, los productores insisten en que si no riegan en diciembre y enero perderán la cosecha, sobre todo la de uva.

Una camioneta sirvió como escenario improvisado. Fotos Mariano Martín - DIARIO HUARPE.

Este jueves la sequía tuvo un nuevo capítulo crítico: un grupo de unos 50 productores tomó sus vehículos y cortó la Ruta 20 a la altura de calle Zapata, en el ingreso a 9 de Julio. Primero dejaron parte de la pasada, atentos a que es la principal vía productiva de San Juan, pero después de una hora y media un sector decidió cortar por completo. El motivo inicial era porque desde el martes 7 no había agua en los canales, en un corte que no estaba previsto en el cronograma original, pero que sí había acordado a último momento el Consejo de Hidráulica.

El enojo creció rápidamente entre algunos productores y el mismo 8 convocaron a una marcha para el día siguiente. Hubo versiones, que divulgaron los mismos regantes, de que se suspendía por la lluvia que caía desde temprano del jueves, pero finalmente se reunieron cerca de las 12. Ahí fue cuando el corte parcial fue de a poco convirtiéndose en total. La Policía montó un operativo de gran tamaño que empezaba cerca del cementerio de Las Chacritas y luego llegaba prácticamente al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, pero eso no impidió que muchas personas se vieran afectadas por el corte, sobre todo aquellos que se mueven en colectivo y tuvieron que esperar hasta pasadas las 14.30 para tener servicio otra vez.

Los vecinos de la zona se toparon con el corte y aquellos que tenían que tomar un colectivo debieron caminar varios kilómetros. Fotos Mariano Martín - DIARIO HUARPE.

Desde el inicio reclamaron la presencia de autoridades provinciales en el lugar, algo que luego se cumplió. A las 13.30 avisaron que Oscar Coria, el director de Hidráulica, estaba llegando al lugar para hablar frente a frente con los regantes. Cuando estuvo en el lugar el escenario había cambiado bastante: de estar en grupos dispersos en el cruce de la ruta, los regantes pasaron a rodear una camioneta. El primero en hablar fue Eduardo Sánchez, uno de los productores, quien reclamó que “cortar el agua es violento”. Tanto él como buena parte de los presentes aseguraba que las autoridades habían incumplido lo acordado cuando prometieron no agregar días de corta sin el acuerdo de todos.

Pero cuando Coria habló, aseguró nuevamente que todo contaba con el visto bueno de los representantes de los productores. “Tal como hablamos, se acordó que se iban a agregar cinco días de corta a diciembre a los que se programaron en agosto, en fechas de conveniencia para los productores”, afirmó el director de Hidráulica. El pasado domingo, detalló, hubo una reunión con el Consejo, órgano principal compuesto por el departamento y representantes de riego, y ahí fue cuando sumaron los días que generaron el reclamo.

“Por unanimidad los consejeros votaron que el canal Céspedes y el Benavidez se cortara el suministro y al día siguiente se aprobó que el canal del Norte se acoplara a los cortes”, relató. El objetivo de estos cortes, que aprobaron entre domingo y lunes para los primeros tres días de la semana, era ahorrar agua durante los días más frescos y con pronóstico de lluvia que estaban previstos.

Este es uno de los planes que propusieron para la temporada: sumar días sin riego, siempre y cuando el calor sanjuanino afloje. Este tipo de medidas provocó el enojo de los productores porque aseguran que es una época de crítica para la planta. Pero las autoridades ya han alertado que sin recurrir a estos cortes la situación de los diques llegaría a un nivel problemático en marzo, cuando sólo quedarían 70hm³, menos de lo necesario para consumo humano. Eso sin contar que la infraestructura de las presas sufre por la falta de reservas.

Para peor, los productores que se reunieron este jueves desconocen la autoridad del Consejo de Hidráulica. Varios critican que no representan la voluntad de los regantes y otros directamente dicen que no escuchan a las juntas de riego, el organismo que está justo debajo. Bruno Perín, presidente de la Junta de Riego de Pocito y Andrés Roca de la Junta de Riego de Caucete estaban en el lugar y ambos dijeron que no habían dado el sí a la medida.

Sobre esta postura Coria aseguró que “nos manejamos orgánicamente, los productores en general han decidido lo que estamos haciendo, este es un grupo menor de productores”. Además, insistió en que “nosotros venimos con la verdad”, en referencia a los números de cantidad de agua en los diques y lo que llega de cordillera.

El reclamo de los productores era que los cortes no se acordaron con las Juntas de Riego y sí con el Concejo de Hidráulica. Fotos Mariano Martín - DIARIO HUARPE.

Cerca de las 14.30 el corte se disolvió. Coria seguía en el lugar y los ánimos fluctuaban entre quienes estaban más enojados y proponían “cortar la ruta cuando corten el agua” y quienes buscaban alternativas con extracción de agua o incluso control de compuertas. En general los productores no consideraban lo sucedido este jueves como un cierre de la discusión, sino como un capítulo más en lo que asoma como una temporada compleja.

El malestar por los días de corta que se sumaron fueron el detonante, luego otros problemas también coparon la agenda. Fotos Mariano Martín - DIARIO HUARPE.