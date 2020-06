La cuarta ganadora de los $5.000 de DIARIO HUARPE es de Santa Lucía y tiene 4 hijos

Gabriel Rivero tiene 32 años y se transformó en la cuarta ganadora de los $5.000 que sortea DIARIO HUARPE junto a Rapicuotas por el concurso de los 15 años. La acreedora del dinero vive en Villa María, departamento de Santa Lucía.

Rivero es mamá de 4 hijos: Lautaro, Leslie, Brisa y Luisana. Actualmente vive con su pareja y con el dinero tratará de hacer algunos arreglos que le quedaron pendientes en su casa.

“Del concurso me enteré por Facebook, después leí el diario y participé en dos oportunidades”, contó. “Cuando gané no lo podía creer. En ese momento no estaba frente a la pantalla de la televisión, pero los mensajes de mis familiares y amigos no tardaron de llegar”, agregó.

Rivero fue seleccionada entre más de 1.500 cupones que llegaron hasta el programa Yo Te Invito en Telesol. Tras recibir el dinero, la ganadora invitó a más sanjuaninos a que se sumen al juego.

Adrián Gamba, jefe de Operaciones en el medio, participó de la entrega en la sede del diario en calle Castelli y Libertador. Del momento participaron el guanaco junto a las huarpecitas.

CÓMO PARTICIPAR

Junto a la firma Rapicuotas, se creó una trivia, a la cual se puede acceder en diariohuarpe.com/juego, o haciendo click en alguno de los banners del sitio. Cada participante deberá registrarse previamente para poder jugar.

Una vez cumplido este paso, se desplegará el juego. Sobre una selección de 270 tapas históricas de DIARIO HUARPE, cada participante deberá ordenar 3 de ellas cronológicamente según fueron publicadas en su momento. Sólo contarán con 30 segundos para hacerlo.

Si aciertan el orden de las tapas, automáticamente quedarán seleccionados para el sorteo por los $5.000 del día.

Dicho sorteo se realizará en vivo al día siguiente en el programa Yo Te Invito, que se transmite de lunes a viernes por la señal de Canal 5 Telesol de 17.30 a 18.30 horas.