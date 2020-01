La defensa de Trump en el juicio político cerró su alegato: "Es hora de que esto acabe aquí y ahora"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyeron hoy sus argumentos en el Senado con un llamado a acabar "aquí y ahora" el juicio político al mandatario por las presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus rivales políticos, el ex vicepresidente Joe Biden.



"Es hora de que esto acabe aquí y ahora", subrayó Pat Cipollone, líder del equipo de defensa del presidente Trump en su intervención en el Senado, y criticó de manera reiterada el peligroso "juego político" puesto en práctica por los demócratas en el proceso contra el mandatario, informó la agencia de noticias EFE.



El equipo legal de Trump argumentó enérgicamente contra la relevancia del testimonio del ex asesor de seguridad nacional de Trump John Bolton cuando concluyó su defensa y el Senado se preparó para debatir si convocar al ex funcionario y a otros testigos para el juicio político.



Con la intervención de hoy, la defensa de Trump puso fin a sus argumentos iniciales.



El sucinto alegato de la defensa contrasta con las prolongadas sesiones de los fiscales acusadores demócratas, encabezadas por el legislador Adam Schiff, quienes expusieron durante largas jornadas que la evidencia era "abrumadora" para destituir a Trump por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.



Mañana y el jueves un centenar de senadores presentarán sus preguntas por escrito para ser respondidas tanto por los fiscales demócratas como por la defensa.



De este modo, el día clave pasaría a ser el viernes, cuando se sometería a debate, y luego a votación, la propuesta de contar con nuevas evidencias y testigos, algo considerado una necesidad y deseado por los demócratas, pero a lo que se oponen los abogados de Trump y sus aliados republicanos.



Los republicanos cuentan con mayoría en el Senado de 53 votos frente a 47, por lo que los demócratas necesitarían el respaldo de cuatro senadores republicanos para rechazar la iniciativa de un juicio rápido planteado por el líder de la mayoría republicana, el senador Mitch McConnell, y conseguir prolongar así el proceso.



Trump está acusado de abusar de su poder presidencial al pedirle al líder de Ucrania que ayude a investigar a Biden al mismo tiempo que su administración estaba reteniendo cientos de millones de dólares en ayuda de seguridad.



Un segundo cargo acusa a Trump de obstruir al Congreso en su investigación.



Trump y sus abogados han argumentado repetidamente que los demócratas están usando la acusación para tratar de deshacer los resultados de las últimas elecciones presidenciales y expulsar a Trump de su cargo.



Los demócratas iniciaron las investigaciones contra el mandatario tras una queja de un informante a los servicios de Inteligencia por una llamada telefónica en julio entre Trump y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en que el estadounidense le pidió al ucraniano que abriera pesquisas contra los Biden por presunta corrupción en el país europeo.



Según la oposición demócrata, Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y también la programación de una reunión con Zelenski en la Casa Blanca a su exigencia de que Kiev anunciara que planeaba investigar a Biden, actual precandidato de su partido a las elecciones presidenciales de este año.