La dura historia del sanjuanino que tocó el piano en el Monumental

El sanjuanino Carlos Suizer es un pianista, que vive en la calle hace 14 días, luego de haber roto la relación con su pareja, una mujer de 71 años. Pasó la noche, considerada la más fría del año, con cientos de personas en el estadio de River Plate. Ya en el lugar, Carlos Suizer encontró un piano y se puso a tocar. Ese momento fue registrado y viralizado en las redes sociales. El programa de Canal 13, El diario de Mariana, le hizo una entrevista y ahí el hombre contó su triste historia.

"Lo que hice por 500 personas no me interesa, lo hice de corazón. Tengo las manos con sangre porque toqué el piano tres horas y media. Un piano que estaba abandonado y que tocaron los Rolling Stones, Bono de U2 y Charly García. Nadie le daba pelota, parecía un mueble viejo", expresó Suizer en El diario de Mariana. "El frío era desesperante y los que estaban ahí se estaban matando por un abrigo. Me puse a tocar el piano y todos se olvidaron del frío y de los dolores aunque sea por un rato", añadió el sanjuanino.

"Estoy en la calle hace 14 días, sin bañarme y con la misma ropa. Es muy probable que me haya portado mal. Vivir en la calle es horrible", contó Suizer.

Sobre el final de la entrevista, el hombre señaló que tiene dos hijos. Maximiliano Edgardo, que es empresario en San Juan y María Eugenia, que es modelo en México. Según el hombre, ellos no saben que está viviendo en la calle ni quiere que lo sepan. También tiene un hermano y tres sobrinos en la provincia. "Mis hijos no me quieren ver porque los abandoné. Tuve una vida muy borrascosa como los acantilados de Mar del Plata", concluyó el músico en referencia a su familia.

Entrevista que le realizaron en Crónicia TV:

Entrevista que le realizaron en C5N:

Videos que se viralizaron en las redes sociales:

No estoy llorando. Se me metió este hombre en situación de calle tocando mejor que Bill Evans en el ojo. pic.twitter.com/v8Mb5VROP3 — Fernando Soriano (@ferosoriano) July 4, 2019

Cinco segundos de Carlos tocando Let it be, que si lo ve sir @PaulMcCartney se vuelve loco. pic.twitter.com/0qtrxNyQrU — Fernando Soriano (@ferosoriano) July 4, 2019