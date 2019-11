"Chimbas tiene el mejor desarrollo cultural en mucho tiempo"

Ana Anzor tiene 26 años y es la embajadora electa por Chimbas, ella es la única hasta el momento que conoce las dos modalidades de representación ya que antes se había presentado como candidata a Reina Nacional del Sol. A pesar de no ser electa ese 2014, siguió vinculada al evento ya que participó como bailarina en ediciones posteriores.

Su agenda no tiene pausa ya que el fin de semana pasado estuvo en el Pre Cosquin sede Añatuya donde se coronó campeona junto al Ballet Vanguardia y se hizo lugar en el Cosquín 2020. Pero su historial no termina allí por que ella es la actual paisana nacional del Malambo, es decir que en el oficio de representar culturalmente la provincia, tiene experiencia. Como dato adicional es una ferviente devota de la Difunta Correa,

¿Cómo fue el camino de volver a presentarse y ser nuevamente electa?

Decidí presentarme nuevamente ya que había sido elegida como paisana nacional del Malambo y al ver este cambio de reina a embajadora cultural y ya que este último año prácticamente estuve dedicándome a eso, decidí presentarme de nuevo. Quiero representar a mi provincia.

¿Cómo vez el desarrollo de la danza en la provincia y qué lugar está ocupando la mujer actualmente?

Creo que en la provincia estamos muy bien en cuanto a danza. Además contrasta con otros lugares del país. San Juan es una de las pocas provincias donde los bailarines cuentan con apoyo económico desde el estado. Por ejemplo es la única provincia que paga el hospedaje y el colectivo a los bailarines cuando van a las sedes de otras provincias.

Por el lado de la mujer cada vez tiene más espacio, antes por ejemplo en el festival nacional del Malambo una vez elegida la paisana solo volvía a la otra edición para pasar la banda, pero a partir de este año y por una iniciativa mía, pude abrir un espacio donde representé culturalmente al festival. También pasaba con la elección de la paisana de cada provincia donde se elegía a una de las chicas del ballet solo con fines de acompañar al ganador, ahora por suerte cada provincia tiene su elección donde no solo se evalúa la danza, ahora también se tienen en cuenta algunos conocimientos generales y culturales.

Y por último el malambo femenino, de ser una danza exclusivamente de varones ahora no solo es una categoría más sino que hasta tiene su propio festival.

¿En desarrollo cultural, cómo ves a tu departamento?

Con respecto al desarrollo cultural Chimbas tiene el mejor desarrollo en mucho tiempo, el departamento a crecido muchísimo en todo los aspectos. Ahora además tenemos el predio donde se realiza la Fiesta Nacional del Sol que tiene mucho potencial para explotar.

¿Cómo vez la identidad de los chimberos y notas alguna estigmatización?

Siento que estamos junto a un montón de personas tratando de sacar esas etiquetas y creo que ahora la gente se ha dado cuenta de como es la gente realmente y como ha cambiado. Además, en este año que he ido por todo el país, me presentaban como que venía de San Juan, Chimbas. Así que en muchos lugares del país saben que hay un lugar en San Juan que se llama Chimbas.