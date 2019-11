La emocionante carta de una niña caucetera a los recolectores de residuos

El viernes los recolectores de residuos de Caucete estaban realizando los últimos tramos de su rutina cuando se llevaron una emocionante sorpresa, una niña les había escrito una carta que les dio de regalo. Pero no fue lo único, al escrito lo acompañó con una bebida que los refresco en medio de las altas temperaturas.

Pablo Gastón Arce, trabajador municipal, estaba haciendo el tradicional recorrido de última hora cuando escuchó a una niña que gritaba de forma desesperada para que no se fuera a alejar. Fue a su encuentro y la pequeña junto a su abuelo le entregaron una carta con palabras de aliento y una gaseosa para que él y sus compañeros pudieran refrescarse.

El hecho ocurrido en el barrio Área II emocionó a los trabajadores. La esposa de uno de ellos decidió compartir el hecho en redes sociales y rápidamente la publicación se volvió viral.

MIRÁ TAMBIÉN Papá Noel caucetero pide ayuda para seguir haciendo felices a los chicos

La carta:

“Para los recolectores de residuos que reciban esta carta les quiero contar algo, veces los veo pasara y me pregunto ¿Cómo será la vida de los recolectores? Y me respondo son buenas personas, trabajadoras dignas y me molesta que le digamos basureros o que es un trabajo feo quiero que sepan que los veo pasar barrio por barrio recolectando nuestra basura y quiero darle las gracias por mí y por todas las personas que no se dan cuenta de lo ustedes hacen”.

Fuente: Noti Caucete.