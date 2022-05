La estética de los masajes sensitivos no tenía habilitación clave

En un nuevo episodio de la causa judicial abierta contra Patricia Coria, dueña de la estética Eros For Men, y su hija, Natalia Pablo, por promoción de la prostitución y coparticipación en promoción de la prostitución (para su hija), trascendió que esta podría volver a abrir su negocio. Sin embargo, fuentes judiciales alegaron que la mujer tiene la habilitación de salud pública vencida y ahora buscan las habilitaciones municipales.

Cerca de las 11.00 de este jueves, personal de la Unidad Fiscal Cavig (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) realizó un segundo allanamiento en el local con el propósito de recolectar nuevas pruebas. Es que tras la clausura, Coria podría volver a abrir su estética ubicada en calles 25 de mayo y Mendoza en Capital.

Personal de la Unidad Fiscal Cavig busco las pruebas restantes para analizar en la causa. Foto: DIARIO HUARPE

Pero a pesar de levantarse la clausura, esto no la desliga ni exime de responder a la Justicia, cuya causa judicial podría enviarla a ella y a su hija por 5 a 10 años al penal de Chimbas. En caso de poder reabrirlo, deberá hacerlo con las habilitaciones correspondientes y, siempre y cuando, no sume otra denuncia.

Sin embargo, trascendió que el local no cuenta con las habilitaciones de salud pública correspondientes. Es que se venció el año pasado, incurriendo en una falta. Ahora, restará comprobar si cuenta con las habilitaciones municipales correspondientes al día. En caso de no tener ninguno de esas autorizaciones al día, no podrá volver a hacer funcionar su la estética que publicitaba “masajes sensitivos”.

Patricia Coria fue denunciada por una de sus exempleadas de 19 años luego de declarar que la estética ofrecía servicios sexuales. Días después, tras el allanamiento y detención de Coria, cayó su hija, acusada por sus exempleadas de haber sido la autora de llamadas pidiendo para que declaren a favor de su madre. Tras pagar la caución real de $200.000 y $80.000 que les impuso el juez de garantías, ahora esperan la resolución de la Justicia en libertad.