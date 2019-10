La exportación de carne creció casi 50% a septiembre y superó US$ 2.000 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La exportación de carne vacuna creció en volumen los primeros nueve meses del año casi 50% respecto al mismo período del año pasado y ya superó los US$ 2.000 millones en ingresos, informó hoy el Instituto Nacional de Promoción de Carne Vacuna (Ipcva).



La exportación de carne enfriada, congelada, con y sin hueso creció 48,4% en el acumulado enero-septiembre hasta las 379.113 toneladas peso producto (tpp), equivalentes a 566.040 toneladas de res con hueso.



Respecto al acumulado en valor, las ventas a septiembre de este año escalaron 45,5% en comparación con los primeros nueve meses de 2018 hasta US$ 2.023 millones.



Así, las exportaciones acapararon 30,1% del total producido de carne vacuna en el país.



China fue el mayor comprador durante estos nueve meses, con un total adquirido de 278.234 tpp, lo que significó un salto interanual de 108,4% y acaparó 73,4% de la oferta externa argentina de carne vacuna.



En lo que respecta a valores, la escalada interanual del gigante asiático fue más contundente aún.



Las compras a septiembre del año pasado se ubicaron US$ 565,1 millones, mientras que el noveno mes de este año las compras chinas se posicionaron en torno a US$ 1.272 millones, 125,1% más.



Sin embargo, los ingresos provenientes de las compras de China no fueron tan contundentes como en volumen, ya que 62,9% de los dólares adquiridos por los exportadores provinieron de este país.



Otros saltos considerables en cuanto a compras, tanto en volumen como en valor, fueron los de Israel e Italia.



Según datos de la entidad, las importaciones de Israel crecieron en estos nueve meses 20,8% hasta 20.159 tpp y 23,1% en valor hasta US$ 136,5 millones.



Respecto a Italia, el crecimiento en volumen fue de 16,3% hasta US$ 5.578 tpp y en valor de 13,5% hasta US$ 54,7 millones.



Asimismo, se produjeron importantes declives en las compras de algunos destinos, como Rusia y Hong Kong.



En el primer caso, la baja en volumen fue de 67,8% al pasar de 31.364 tpp a 10.085 tpp, mientras que en valor la merma fue de 68% y cayó de US$ 107,4 millones a US$ 34,3 millones.



En cuanto a Hong Kong los ingresos pasaron de US$ 3,8 millones a US$ 1,1 millones.



Respecto a la participación de los principales productos exportados, la carne congelada con hueso acaparó 80,4% de los envíos; la carne enfriada con hueso se ubicó en 17,5%; la carne congelada con hueso se posicionó en 2%; y procesada en 0,2%.