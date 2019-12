La exportación de carne vacuna batió otro récord y superó los US$ 2.400 millones a octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La exportación de carne vacuna argentina volvió a crecer en octubre y el acumulado al décimo mes del año alcanzó el récord de ventas al exterior de US$ 2.400 millones, informó hoy el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (Ipcva), superando el máximo anterior por más de US$ 2.000 millones en septiembre.



Así, la exportación entre enero y octubre se ubicó en 666.040 toneladas res con hueso (tn r/c/h), lo que significó una expansión interanual del 51,8% en volumen, mientras que en valor el montó total fue de US$ 2.400.385.000, cifra que supone un récord y un crecimiento interanual del 52,3%.



Las ventas registradas en octubre posibilitaron que el récord en el ingreso de dólares por parte de la exportación se acentuaran aún más, tras haber franqueado en septiembre los US$ 2.000 millones en el acumulado del 2019.



Según el Ipcva, en el décimo mes del año se exportaron 95.905 tn r/c/h de carne enfriada, congelada y procesada por un total de US$ 362 millones, lo que significó un incremento del 96% respecto a mismo mes de 2018, como así también de la participación de la exportación en la producción de carne en el país, la cual creció hasta el 33,3%.



Así, el volumen promedio mensual de exportaciones en 2019 se posicionó en los 66.600 tn r/c/h, frente a las 46.000 tn r//c/h del año pasado.



De los US$ 363 millones exportados en octubre, el 20,2% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton, mientras que los cortes congelados sin hueso aportaron el 75,3% de las divisas y los cortes congelados con hueso, que ahora se vuelcan



mayoritariamente al mercado chino, tuvieron una participación del 4,4%.



En el acumulado a octubre de los embarques, la carne congelada sin hueso representó el 80,3%; enfriada sin hueso, 16,9%; congelada con hueso, 2,6%; y procesada, 0,2%.



En cuanto a los totales exhibidos por la exportación a octubre, China se consolida como el principal mercado de destino de la carne argentina.



En los primeros 10 meses del año, la participación de las compras chinas del total exportado por Argentina significaron el 73,7% en volumen y el 64% en valor al ubicarse en torno a los US$ 1.537 millones.



Los embarques hacia el gigante asiático mostraron saltos en la comparación interanual del 105,4% en volumen y del 128,8% en valor.



En valor, el segundo mercado en importancia para Argentina en los primeros diez meses del año fue Alemania con US$ 225,1 millones, el cual mostró un leve aumento interanual y una participación del 9,4%.



El tercer lugar fue para Israel, con una crecimiento del 31% en comparación con el período enero-octubre de 2018 al totalizar compras por US$ 146,7 millones y alcanzar a Chile en la participación del mercado externo argentino con el 6,1%.



Chile retrocedió 5,4% hasta los US$ 145,2 millones y los Países Bajos se ubicaron en el quinto puesto de importancia con compras por US$ 120 millones.



Rusia siguió mostrando un acentuado retroceso en lo que respecta a la importación de carne argentina.



Según indicó la entidad de promoción, a octubre la adquisición de carne bovina proveniente de nuestro país retrocedieron 61,7%, al pasar de US$ 122,5 millones el año pasado a los casi US$ 47 millones del presente.