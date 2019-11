La falta de acuerdo de gobierno y gremio docente complica el final de clases en La Rioja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La falta de acuerdo por un aumento salarial entre el gobierno de La Rioja y el gremio docente AMP (Asociación de Maestros y Profesores) podría complicar el final de las clases en la provincia, ya que el sindicato adoptaría medidas de fuerza.



AMP reclama un sueldo básico de 12.000 pesos, pero el gobierno, a través del ministro de Educación, Juan Luna, dio "prácticamente por cerrada" la negociación para lo que resta del 2019, informaron desde el sindicato.



Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP, dijo a la prensa local que "hicimos un pedido concreto de elevar el salario básico a un mínimo a $ 12.000 pesos hasta el 31 de diciembre. Hoy nuestro sueldo es de $ 10.791".



"Nos preocupa que no se dé cumplimiento efectivo al acta acuerdo firmada en septiembre de este año en la cual se estipulaba que la negociación salarial continuara hasta fin de año. Es una negociación abierta entre AMP y el gobierno. Y ayer, en la práctica, la dio por cerrada el ministro de Educación", explicó.



"Este es un planteo que lo trató la Junta Ejecutiva hoy y lo tratará el cuerpo de delegados departamentales este jueves. Seguramente estaremos convocando a una asamblea provincial extraordinaria y ahí veremos lo que se decide", confió De Leonardi, aunque fuentes del gremio docente coincidieron en anticipar que "si no hay acuerdo no hay clases, porque vamos al paro".



"La docencia riojana fue muy clara ante las autoridades políticas provinciales que se van este 10 de diciembre, y queríamos plantearlo ante las autoridades políticas que vienen", destacó el dirigente.



"No estamos conformes con el tratamiento que se dio al tema salarial porque no ha concluido la ronda y prácticamente se dio por cerrada esa negociación. Veremos qué decide la asamblea", volvió a advertir De Leonardi.