La Fundación FIFA tiene su eje en África y un solo proyecto en Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Fundación FIFA fue creada en marzo 2018 por el presidente Gianni Infantino como una entidad independiente con el objetivo de contribuir a la promoción de un cambio social positivo en todo el mundo pero con un fuerte eje en África y solo un proyecto en Argentina.



De los 93 proyectos solidarios anunciados en 2019 con un presupuesto total superior a los tres millones de dólares, la Fundación FIFA solo apoyo a uno en Argentina y se trata de Asociación Grupo Cre-Arte Argentina, un centro Cultural de San Carlos de Bariloche que participa en la formación e impulso de artistas con discapacidad en situación de pobreza.



Otros países sudamericanos también recibieron el apoyo de la Fundación FIFA como Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay pero el eje central es en los país africanos.



La Fundación también cuenta con un Programa de Recuperación que apoya a comunidades golpeadas por desastres naturales o eventos inesperados y con un "financiamiento solidario y de emergencia" se ocupa de reparar infraestructura deportiva que que pudo haber sido dañada o destruida como sucedió en Guatemala en julio de 2018 con la erupción del volcán de Fuego.



Para generar una fuerte imagen en sus acciones, la Fundación también cuenta el apoyo de los ex jugadores que forman parte de las Leyendas de FIFA que ejercen de embajadores.



Además de la presencia del francés Youri Djorkaeff como director, la Fundación también tuvo en distintos eventos la participación del camerunés Samuel Eto'o, del brasileño Kaká, el australiano Tim Cahill y el director técnico portugués José Mourinho, entre otros.



Una vez al año, la Fundación FIFA invita a entidades consolidadas y sin ánimo de lucro a que soliciten financiación para proyectos en los que se use el fútbol para abordar problemas sociales.



Para ello, la Fundación pone como condición una serie de criterios de idoneidad como por ejemplo que debe ser una entidad "no gubernamental" y "políticamente independiente".



A fin de este mes, se anunciarán las organizaciones que completaron el proceso de evaluación.