Un misterioso hecho ocurrió el pasado domingo 13 de agosto en la Escuela 14 de Febrero del departamento Rawson. Mientras se desarrollaban las PASO en San Juan, los electores vieron entrar al cuarto oscuro a una mujer, pero nunca salió. Creen que fue un fantasma.

El video cosechó miles de visitas y llegó a los portales de noticias nacionales. A raíz del revuelo, no podía faltar la versión de “La Gladys” personaje sanjuanino que no se pierde una. En este video, “La Gladys” aprovecha para contar como sucedió el misterioso hecho de la votación fantasma en las PASO de San Juan a su amiga “Estelita”.

“Yo he votado en la misma sala oscura, me dio un miedo y me agarró un chucho”, dice el personaje.