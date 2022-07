A los 39 años, Reinado García habría tomado una decisión inesperada para los amantes del hockey sobre patines. El sanjuanino le comunicaría en los próximos días a José Luis Páez, entrenador de la Selección Argentina, que no disputará el mundial de la especialidad que se desarrollará en San Juan del 24 de octubre al 13 de noviembre venidero. Con esto la albiceleste pierde a su mayor figura y capitán.

Con prácticamente dos décadas vistiendo la casaca nacional, “Nalo” habría tomado la decisión de ponerle punto final a su carrera con la selección que lo vio campeón del mundo en Francia 2015. Los motivos se desconocen, pero hay cuestiones familiares que lo tienen preocupado y también no jugar el mundial lo llevaría a no ocupar plaza de extranjero en Portugal, donde juega para el multicampeón Porto desde el 2016.

García estuvo unos días de vacaciones en Las Leñas (Mendoza) y hoy está en San Juan junto a su familia (su esposa es portuguesa). Y aprovechará su estadía en la provincia para charlarlo con el “Negro” Páez y comunicarle su intención de no formar parte del grupo de jugadores que afrontará los World Skate Games.

“Sería una lástima porque Nalo es muy valioso para la selección por la experiencia. Además, como persona y jugador es excelente”, destacó sobre el tema el entrenador nacional José Luis Páez, quien aseveró que todavía no se reunió con el exjugador de Olimpia, Liceo y Barcelona, a quien definió como “irremplazable” y del cual espera que “pueda recapacitar, cambiar su decisión y que tenga su despedida en San Juan”.

“En lo personal todavía no me manifestó nada, no hablé nada con él y en estos días tengo previsto reunirme con él y ahí sabré. Si pienso que hay algo más grande que lo pueda hacer dejar la Selección Argentina y lo ideal sería que la deje jugando en San Juan, porque se merece una despedida por su trayectoria y por todo lo que le dio a Argentina”, contó el “Negro” Páez en declaraciones a Radio Sports.

El entrenador fue franco y no dudó en resaltar que “no tenemos un jugador para reemplazar a Nalo por su experiencia en Europa. Hoy no tiene sustituto y ningún jugador puede hoy ocupar su lugar”.

Sobre los posibles motivos de Reinaldo García, el DT habló por un común denominador por el que pasan los hockistas cuando visten la camiseta de Argentina. “Durante mucho tiempo se deja de lado la familia por la selección y lo vemos solo los que estamos adentro porque es un tiempo que no se recupera”, afirmó.

De concretarse la baja del símbolo del combinado argentino marcaría el comienzo de la salida de una camada de hockistas que están ante sus últimos mundiales para darle lugar a los nuevos jugadores. “Sé que se viene una renovación de jugadores, pero no sé si puedan estar en la selección porque es algo muy diferente”, tiró Páez, quien no pierde la esperanza de tener al “Nalo” García para disputar el Mundial en San Juan.