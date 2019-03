La hija de García Nieto votó por primera vez

Catalina, hija del precandidado a intendente por Rawson Pablo García Nieto, votó por primera vez en su vida. Lo hizo en la Escuela 14 de Febrero en el departamento de Rawson. La joven llegó antes de las 10 de la mañana, junto a su papá.

Mientras esperaban en la fila, las emociones se duplicaron. García Nieto se mostró orgulloso por ser testigo de ese momento, y a la vez, más comprometido con su trabajo político por un Rawson Nuevo.

"A mí me toca decirle del otro lado como candidato a intendente, como quiero construir ese departamento y como papá básicamente tengo la mirada de todo padre frente a su hijo, la necesidad de decirle que no te voy a fallar hija no te puedo fallar y tengo la gran oportunidad de hacer para vos y para todos los hijos y jóvenes un mejor mundo no te voy a fallar".