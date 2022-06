La incomodidad al hablar de la menstruación, ¿por qué existe en pleno 2022?

Una nota de DIARIO HUARPE en la que se hablaba sobre precios de productos de higiene menstrual generó polémica por la palabra “menstruar”. Muchas personas se mostraron impresionadas por el término. Pero, ¿por qué sucede esto en relación a una cuestión puramente natural en pleno 2022? Este medio habló al respecto con la lingüista Gabriela Llull, quien comentó que la sociedad recibe algunos términos tabú de manera negativa y es por esto que se reacciona, a veces, de mala manera.

Lull explicó que, ante la palabra “menstruar”, la gente reacciona de mala manera porque se refiere a un tema tabú muchas veces ocultado. Durante siglos, para la sociedad occidental, la menstruación volvía impuras e incluso sucias a las mujeres. “Esto de relacionar a la menstruación con la suciedad proviene de las religiones judeo cristiana, que planteaban hasta que las mujeres se debían purificar para volver a tocar a su familia”, explicó la docente universitaria.

Gabriela Llull, linguista y docente de la UNSJ. Foto: Diario Huarpe.

Uno de los versículos en la Biblia que explicita esta aversión hacia la menstruación y hacia la mujer menstruante es Levítico 15, que dice "cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante siete días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer".

En este sentido, el impacto en la sociedad de estas ideas sigue totalmente fresco. Si bien las acciones contra las mujeres que menstrúan ya no son tan violentas como hace algunos años, se sigue teniendo pudor, vergüenza y necesidad de esconder la menstruación. “La cultura está sensible por estas palabras, no quieren nombrar a la menstruación para no generar malestar”, dijo.

La profesional indicó que el término menstruar es el correcto para referirse al ciclo fisiológico periódico que llega una vez cada 28 días. Sin embargo, las personas crean eufemismos para nombrarla ante esta incomodidad que genera.

“Hay diferentes tipos de eufemismos según el contexto en el cual se digan. Hay algunos más formales y otros que provienen del argot, que rozan lo grosero”, planteó Llull.

Entre los más formales, el más común es nombrar a la menstruación como “estoy indispuesta”. También se utiliza “me vino”, “me vino el período” o “llegó Andrés”. Otra de las frases usadas es “la hemorragia”, casi como un sinónimo de menstruación.

Por otra parte, existen otros más informales o groseros. Por ejemplo, “me/te chorrea el bife”, “tenés la paloma herida” o el “bife pinchado”. Según la lingüista, estas frases suelen ser inventadas por hombres para volver hasta grosera la situación de menstruar.

Respecto a cómo es correcto nombrar a la menstruación, Lull explicó que, desde el punto de vista lingüístico, los eufemismos son completamente adecuados. Sin embargo, en el periodismo y en la comunicación en general se debe nombrar tal cual, ya que es una forma de visibilizar la realidad.