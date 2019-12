La ingesta de aspirina a diario no previene problemas cardiovasculares

Durante años se pensó que una aspirina a diario ayudaba a reducir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular (ACV) y otros eventos cardiovasculares. Sin embargo, una nueva investigación derribó ese mito. La ingesta a diario sin receta médica o sin necesidad específica sería en vano debido a que no proporciona beneficio para las personas en prevención primaria, es decir, para las personas que nunca tuvieron un evento, como un infarto o un ACV.

Un estudio llevado a cabo por Oxford University Press, un Departamento de la Universidad de Oxford, concluyó que la aspirina no es efectiva para evitar una enfermedad cardíaca y recomiendan no indicar su consumo diario a gente que no tuvo un ACV o un infarto.

Con el objetivo de comparar los beneficios y los daños de la aspirina para la prevención primaria, los investigadores realizaron la primera revisión del papel de la aspirina en la prevención cardiovascular 30 años atrás. "Tomar aspirina cada día para prevenir un ataque al corazón o derrame cerebral ya no debe recomendarse a pacientes que aún no han experimentado uno de estos eventos”, explicó en un comunicado la Universidad de Georgia, participante del estudio.

Respecto de la toma diaria de una aspirina, basándose en los resultados de los últimos estudios científicos, las guías ponen de manifiesto que esta recomendación puede generar más inconvenientes que beneficios en personas sanas, dado que aumenta el riesgo de hemorragias internas y de otros efectos secundarios.