La interna empresarial siembra dudas sobre si el comercio abre o no el lunes

La pelea entre las dos asociaciones empresariales de comercio sanjuaninas vuelve a dejar más dudas que certezas para los consumidores. Es que una difundió un comunicado con una versión de qué pasaría este fin de semana y la otra respondió. Mientras tanto, prever compras no será fácil para los sanjuaninos o turistas.

En total hay dos feriados este fin de semana, el primero es el sábado 20, cuando se conmemora el día de la Soberanía Nacional. Pero, para incentivar el turismo, el Gobierno Nacional declaró día no laborable el próximo lunes 22 también. De esta manera los trabajadores tendrían 3 días de corrido sin trabajar.

Ante este escenario, la primera institución en referirse a los días no laborables fue la Cámara de Comercio de San Juan, que tiene como presidente a Hermes Rodríguez. En un comunicado sugirieron a los comerciantes no abrir las puertas el próximo lunes 22.

Si bien la cámara expresó su postura como una “sugerencia”, solo algunas horas después hubo una respuesta de parte del Centro Comercial de San Juan, que encabeza Darío Minozzi. Esta institución, que integra la Federación Económica, criticó sin nombrar a su autor el comunicado que había surgido más temprano.

"Ante informaciones vertidas públicamente, en las que se 'sugiere que el próximo lunes 22 de noviembre el comercio permanezca cerrado'", inicia el texto, citando lo escrito por la cámara. Tras esto el Centro Comercial informó que "cada comerciante posee la total libertad y propia facultad de decidir si desarrollará o no su actividad".

Si bien no se contradicen del todo, ya que la cámara no puede tomar decisiones por sus asociados, el comunicado del centro criticó la postura contraria. "nos vemos en la obligación de brindar luz sobre informaciones públicas que sugieren acciones que no ayudan a nuestro desarrollo comercial, ni que colaboran el aprovechar las condiciones particulares y especiales que brinda hoy el turismo en nuestra provincia", aseguraron.

No se trata del primer cruce entre las asociaciones empresariales, que mes a mes incluso publican informaciones sobre los resultados de las ventas muy diferentes entre sí. En otros feriados, sobre todo aquellos que permiten fines de semana largo, hubo diferencias en las posturas. Incluso ha habido cruces públicos entre Rodríguez y Minozzi en los medios de comunicación.

Con un pue fuera de la pelea, desde el Sindicato de Empleados de Comercio adelantaron que no se oponen a que haya comercios abiertos. “Nosotros no podemos decir que abran o no, pero sí dejamos en claro que el empleado no tiene obligación de ir a trabajar y si lo hace, se tienen que cumplir las condiciones de la ley, pago del 100% y franco compensatorio”, aseguró el secretario Gremial, David Castro.

Los costos laborales son uno de los factores que tienen en cuenta los empresarios a la hora de abrir o no en feriados. Es que según el rubro y si van a tener o no mejores ventas, es si les conviene abrir sus puertas y asumir las gastos extra durante los feriados.