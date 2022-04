La Justicia condenó a un taxista sanjuanino que abusó de una pasajera

Un taxista sanjuanino se valió de un engaño para ganarse la confianza de una pasajera que abordó su auto y luego la abusó mientras conducía. Así quedó probado en un juicio abreviado realizado este viernes en la Justicia local.

De acuerdo con el relato de la denuncia hecha por la víctima, el pasado 27 de marzo alrededor de las 6.30 horas detuvo un taxi en la esquina de Avenida Rioja y Libertador. Cuando se dispuso a subir, el chofer Juan José Pérez Castro le indicó que lo hiciera en el asiento delantero, ya que las puertas de atrás no se podían abrir.

Ya en viaje, el hombre comenzó a decirle cosas como que estaba muy bonita y a posterior le tocó la pierna izquierda hasta rozar con los dedos sus partes íntimas. Ante esto, la mujer le reprochó lo que acababa de hacer.

Sin embargo, Pérez Castro no se detuvo. Afirmó que quería verle los tatuajes y de nuevo tocó con su mano la pierna izquierda de la mujer. La víctima le pidió detener la marcha porque quería bajarse del auto. El conductor no sólo no le hizo caso, sino que intentó darle un beso a la fuerza.

Finalmente, aún en estado de shock, la mujer le pagó el viaje y bajó en su domicilio. Luego, denunció el hecho que quedó probado en la Justicia, por lo que Pérez Castro recibió una condena de seis meses de prisión condicional. Es decir, no irá efectivamente a la cárcel.