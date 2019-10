La Justicia Electoral asegura la vigencia del corte de boletas en La Rioja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juez con competencia electoral en La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, aseguró hoy que está vigente el corte de boletas en la provincia para los distintos estamentos, si el elector decide votar diversas fuerzas políticas.



El juez hizo la aclaración ante versiones que indicaban que los ciudadanos no podían recurrir al corte de boletas.



"El elector tiene el derecho de separar los estamentos que él elija para conformar un voto si así lo desea. Esto está avalado por la norma electoral, dijo Herrera Piedrabuena a la prensa.



Esta interpretación errónea se produjo debido a un fallo de la Cámara Electoral Nacional que resolvió no hacer lugar a un pedido del candidato a gobernador peronista Luis Beder Herrera para separar la boleta del Frente de Todos que lleva a Alberto Fernández y Cristina Kirchner para presidente y vice de las categorías provinciales.



Beder Herrera es diputado nacional y va por fuera de la estructura del peronismo riojano.



De esta forma, la boleta larga para cargos nacionales del Frente de Todos tendrá como lista oficial del PJ en la provincia para presidente y vice a Alberto Fernández y Cristina Fernández y al gobernador Sergio Casas como candidato a diputado nacional.



Esta lista también llevará al ex intendente de la capital provincial Ricardo Quintela y a Florencia López para gobernador y vice, y a Teresita Madera y Gabriela Amoroso para intendenta y vice de la ciudad capital, más concejales.



La Justicia Electoral aclaró además que si se corta la boleta larga por la línea de puntos será a pulso porque no habrá tijeras en los cuartos oscuros, o se deberá llevar preparada la papeleta si se quiere armar otra lista larga.



Otra fuerza que también tendrá boleta larga será Juntos por el Cambio, que llevará como candidatos a presidente y vice a Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto, y al peronista Felipe Alvarez a diputado nacional.



También llevará esta boleta como gobernador y vice a Julio Martínez y Teresita Luna.