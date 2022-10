Este miércoles, la defensa de David Pes, el psicólogo denunciado de violación, insistió con la interrupción de la prisión preventiva. A pesar de este pedido, el juez de Garantías, Federico Rodríguez, rechazó el pedido de los abogados y solicitó que el Ministerio Público, a cargo de Roberto Ginsberg, complete los testimonios faltantes.

Durante la audiencia, la defensa de Pes, representada por Leonardo Villalba y Laura Reus como codefensora, señaló que la pericia psicológica no pudo realizarse y es poco probable que se produzca a corto plazo. Esta pericia, bajo competencia de la perito del gabinete de profesionales de Cavig, dictó que la presunta víctima de la causa no estaba en condiciones de someterse al procedimiento. En este sentido, el informe de la psicóloga expresa que la joven "no presenta condiciones favorables para la pericia".

El fundamento del magistrado fue no poner trabas a la investigación, debido a que el psicólogo podría influir en algunas personas que brinden declaraciones ante la Justicia. Por este motivo, el profesional de la salud mental seguirá preso en el Servicio Penitenciario.

Antecedente

El pasado viernes 16 de septiembre la Justicia le había dictado la prisión preventiva a David Pes. La defensa del psicólogo se opuso a ser investigado en situación de encierro y, por tal motivo, pidió a su defensa que apelara la resolución de prisión preventiva. A pesar de esta decisión, el juez Daniel Guillén confirmó la medida cautelar y representó un cachetazo judicial para el imputado.

La defensa de David Pes quería la prisión domiciliaria, argumentado que el profesional tiene a su padre no vidente y tiene que ser cuidado por él, ya que sus otros dos hermanos no podían. Además, manifestaron que el terapeuta es el único sostén económico de su familia. Sin embargo, el magistrado denegó la solicitud y dijo que sus parientes tendrían que cuidar a su progenitor.