La lucha de madre e hija sanjuaninas contra el cáncer: "Sin ella, yo no estaría"

Patricia Ortuzar es maestra jardinera y mamá de dos adolescentes, Victoria y Luján de 13 y 15 años. Este año le tocó la lucha más grande de toda su vida, ya que Luján fue diagnosticada con leucemia y su vida cambio por completo. En este Día de la Madre, Patricia contó a DIARIO HUARPE cómo fue el desgarrador momento en el que se enteraron, cómo es su vida siendo mamá con una hija con una enfermedad grave, cómo es su día a día y cómo hace para todos los días tener fuerza.

Fue un 16 de marzo, un día como cualquier otro para muchos, pero que Patricia recuerda muy bien. Luján le dijo a su mamá que le dolía extremadamente la cabeza, pero ella no se preocupó en ese primer momento. Supuso que era normal por las actividades del día anterior, en el que había estado alentando a sus amigas al rayo del sol cuando practicaban hockey. Creyó poder solucionarlo con un analgésico.

Pero no ocurrió así, sino que la niña al siguiente día, cuando fue al colegio como normalmente hacía, comenzó a sentirse muy mal y decidió llamar a su madre quien ya preocupada la llevo a urgencias. Patricia recordó una visita al médico de la semana anterior, en la que el profesional le pidió análisis para corroborar que todo estuviera en orden, ya que esta la encontraba muy delgada.

Entonces fue ahí cuando, antes de ir a la guardia, sintió que primero debía llevarla laboratorio, a buscar los análisis.

“No sé si fue instinto maternal o fue obra de Dios, pero cuando me dijo que le dolía tanto la cabeza, decidí hacerle primero los análisis y luego llevarla a la guardia”, recordó. “ La llevé a la guardia y como solo tenía dolor de cabeza le inyectaron un medicamento. Pero apenas nos subimos al auto me llaman del laboratorio y me dicen que me vaya ya al Hospital Rawson porque los análisis habían salido muy mal”.