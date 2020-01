La mayoría de los británicos apoya la decisión de la reina Isabel II sobre la situación de Harry

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La mayoría de los británicos aprueba la decisión de la reina Isabel II, que impide al príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, continuar usando sus títulos monárquicos y recibir financiación de fondos públicos a cambio de poder llevar una vida independiente, según una encuesta difundida hoy.



La familia real llegó a este acuerdo después de un anuncio de los duques de Sussex, hecho la semana pasada cuando comunicaron su deseo de alejarse de la realeza para pasar a ser económicamente independientes y vivir parte del año en Canadá.



La encuesta realizada por la consultora OnePoll para el tabloide The Sun, reveló que el 66% de los encuestados estaba de acuerdo con que la reina hizo lo correcto al evitar que Harry y Meghan sean "miembros de la realeza a tiempo parcial".



La encuesta también mostró que el 61% se alegró que Harry y Meghan ya no reciban fondos de los contribuyentes, mientras que el 65% dijo querer que paguen por su propia seguridad, como otras celebridades.



En cuanto al comportamiento en relación a la decisión de la pareja, el 37% dijo que se comportaron "bien".



Una encuesta anterior realizada por la consultora británica Yougov, mostró una fuerte caída en la popularidad de Harry, como parte de la indignación de los británicos porque la pareja no avisó a la reina por adelantado de sus intenciones, dejándola en esta historia como la verdadera víctima.



Mientras tanto anoche, el príncipe Harry expresó su "tristeza" porque su decisión de alejarse de la familia real y dividir su tiempo entre el Reino Unido y Canadá, no resultó ser como lo esperaba.



Hablando anoche en un evento para la organización benéfica Sentebale en Londres, el duque explicó que su deseo había sido continuar sirviendo a la reina y a la Commonwealth, pero aclaró que eso "no es posible".



Durante la cena, Harry explicó que no tuvo otra opción que renunciar a sus títulos nobiliarios para buscar "una vida más tranquila" junto a su mujer y a su hijo, Archie.



"Sé que no siempre hice lo correcto, pero realmente no había otra opción", afirmó visiblemente emocionado, en un video que fue distribuido a la prensa.



Pero, según dijo a The Sun el escritor de la nobleza Phil Dampier, el discurso del duque de Sussex de anoche estuvo lleno de mensajes y reclamos ocultos sobre la decisión de la reina.



"El discurso de Harry en la cena de Sentebale me recordó mucho al discurso de abdicación del rey Eduardo VIII. Incluso sonaba como él a veces", expresó.



Para el experto real, se trataba de un discurso justificando sus acciones y admitiendo que tenía que dejarlo todo por la mujer que amaba.



La monarquía británica perderá, de esta forma, a uno de sus integrantes más populares y según el corresponsal real de la BBC, Jonny Dymond, nadie ganó con esta historia. "La corona y el país perdieron", dijo.



Se cree que la decisión de la pareja fue como consecuencia de la persecución de los medios de comunicación desde su casamiento en mayo de 2018.



Según los principales medios británicos, no está claro cuando los duques de Sussxex se irán del Reino Unido, pero se cree que es inmediato ya que el personal de la casa donde viven fue despedido y tampoco tienen previsto más compromisos oficiales.



Harry y Meghan deberán devolver los fondos públicos ya utilizados y reembolsar los 2,4 millones de libras de la reforma de su casa de Frogmore Cottage, cerca del castillo de Windsor.